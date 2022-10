Urvashi Rautela met les fans de Rishabh Pant en surmultiplication; après avoir porté du sindoor, envoie maintenant des vœux à Karwa Chauth

Urvashi Rautela fait la une des journaux depuis qu’elle a parlé d’un RP qui l’a attendue pendant des heures et l’a appelée plusieurs fois. Après l’interview, les fans étaient convaincus que l’actrice parlait du joueur de cricket Rishabh Pant et ils sont rapidement devenus des mèmes sur les réseaux sociaux. Dans l’un de ses récents messages énigmatiques, Urvashi a été vue arborant du sindoor et du mangalsutra. Et maintenant, elle a envoyé les fans de Rishabh en overdrive après avoir envoyé à l’avance les souhaits de Karwa Chauth.

Dans son nouveau poste, Urvashi a été vue portant une robe Elisabetta Franchi rose et blanche. Elle a sous-titré ses images, “Que la lumière de la lune inonde votre vie de bonheur et de joie, de paix et d’harmonie. Bonne Karwa Chauth .. !! in adv.”

Bientôt, les internautes ont inondé sa section de commentaires et ont parlé de son obsession pour Rishabh. Beaucoup de gens lui ont demandé de laisser Rishabh seul et de le laisser se concentrer sur son jeu alors que plusieurs autres ne pouvaient s’empêcher de se moquer d’elle en disant que Rishabh viendrait certainement.

Dans son post précédent, Urvashi, qui est actuellement en Australie, a été vue vêtue d’un sari rouge. Elle a complété son look avec un mangalsutra et un sindoor et a écrit: “Prem main padi premika ko, sindoor se priye kuch nahi hota !! Saari rasm rivaaz ke saath chahiye umar bhar ka saath piya tumse.”

Les rumeurs de la relation entre Urvashi et Rishabh avaient éclaté en 2018. Ils ont été aperçus ensemble à quelques reprises et cela a conduit les gens à supposer que quelque chose se préparait entre les deux. Alors que les deux sont restés discrets sur leur relation secrète, Rishabh a démenti toutes les rumeurs en postant une photo avec sa petite amie Isha Negi.