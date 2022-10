Urvashi Rautela laisse tomber la bobine “Happy Birthday”, les internautes taquinent Rishabh Pant en disant “samajh rahe ho na”

Le joueur de cricket indien Rishabh Pant fête ses 25 ans le 4 octobre et les internautes expriment leurs vœux pour le gardien-batteur de guichet sur les réseaux sociaux. L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela, qui est souvent impliquée dans la querelle des médias sociaux avec Pant, s’est rendue sur son compte Instagram et a publié une vidéo sous-titrée Joyeux anniversaire souhaitant indirectement au joueur de cricket sa journée spéciale.

L’actrice de Hate Story 4 vêtue d’une tenue rouge était magnifique et souriait largement dans un court clip qu’elle a mis sur la musique de fond de l’élève de l’année. Avec le clip, elle a écrit “Joyeux anniversaire” et a ajouté un emoji ballon rouge. Les internautes n’ont pas tardé à corréler sa vidéo avec l’anniversaire de Rishabh et ont laissé des commentaires hilarants sous son clip.

Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont commenté : « Rishabh pant ka birthday hai » avec un emoji qui rit en larmes, tandis qu’un internaute a écrit : « Bhai log udhar Isha Negi pant ko happy birthday love bol rahi hai aur urvashi ji ne pura video hi bna dala ». Un utilisateur a également tagué Pant et a écrit “Bhai samajh rahe ho na”.





La petite amie de Pant, Isha Negi, a également sorti mardi une bobine mettant en vedette Pant sur ses histoires Instagram avec la légende “Joyeux anniversaire mon amour” et a ajouté un emoji au cœur rouge. En 2019, Pant avait rejeté les rumeurs de rencontres avec Urvashi et officialisé sa relation avec Isha Instagram en partageant une photo avec elle et en écrivant: “Je veux juste te rendre heureuse parce que tu es la raison pour laquelle je suis si heureux.”

Après que leurs rumeurs de rencontres aient fait surface en 2018, les tensions entre Urvashi et Pant ont récemment augmenté depuis son entretien en août dans lequel elle a affirmé qu’un certain “M. RP” l’avait attendue pendant près de 10 heures dans le hall d’un hôtel pour la rencontrer pendant qu’elle recevait des dormir et qu’elle se sentait mal après avoir vu “16-17 appels manqués”.

Rishabh a ensuite repris son histoire Instagram (qu’il a supprimée après quelques heures) et a écrit : “C’est drôle de voir comment les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. C’est triste que certaines personnes aient soif de gloire et de nom. May Dieu les bénisse”. Il a ajouté des hashtags – “Mera Picha Chhoro Behen” et “Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai” à la fin de la note.

L’actrice s’est également rendue sur Instagram pour répondre à l’histoire de Rishabh. Elle a posté une note qui disait : “Chotu bhaiyaa devrait jouer au bat ball… main koyi munni nahi hoon badnaam hone with young kiddo darling tere liye #RAKSHABANDHAN mubarak ho.” Elle a également ajouté des hashtags – “RP CHOTU BHAIYYA, Cougar Hunter et Ne profitez pas d’une fille silencieuse”.

Plus tard, en septembre, Urvashi a été vue en train de dire “désolé” dans une vidéo lorsqu’elle a été interrogée sur Rishabh et après quelques jours, elle a consulté ses histoires Instagram et a précisé que ses excuses étaient destinées à ses fans en écrivant : “Ces jours-ci les articles de presse et les soi-disant pages mem (les pires spécialistes du marketing) sont plus scénarisés que les films ou les émissions de télévision !!! Désolé pour mes fans et mes proches que je n’avais rien à dire… #WhyTheNewsIsNotTheTruth #FalseMisleadingLight #greatscript #FactsAreNotCopyrigthable. Paix dehors.”