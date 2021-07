Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul dans un film à Rs 200 cr, reçoit un message vidéo de la femme de Thalaiva Rajinikanth, Latha Rajinikanth – Regarder | Buzz News

New Delhi : l’actrice modèle Urvashi Rautela a commencé à tourner pour ses débuts en tamoul, un film à méga-budget de Rs 200 crore. Le film de science-fiction la verra aux côtés du légendaire acteur sudiste Saravanan.

Urvashi Rautela a récemment partagé un aperçu d’une vidéo de conversation sur son Instagram où la femme de la superstar Rajinikanth Latha est en appel vidéo avec l’actrice lui souhaitant tout le succès pour ses débuts tamouls.

De plus, Latha Rajinikanth a demandé Urvashi Rautela si elle aimerait collaborer avec elle à l’initiative de « PEACE FOR CHILDREN ». L’actrice, qui dirige une fondation, a accepté la collaboration et l’a mentionnée à Latha Rajinikanth en disant : « Madame j’ai besoin de revenir vers vous et c’est déjà un oui ».

Partageant la bonne nouvelle avec ses fans, Urvashi Rautela a laissé tomber une partie de la vidéo avec la légende, « QUAND LA SUPERSTAR #RAJINIKANTH JI & #LATHARAJINIKANTH JI VOUS SOUHAITE TOUTES LES BÉNÉDICTIONS POUR VOTRE PREMIER FILM DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN D’AUTRE AUSSI JE PEUX ATTENDRE POUR COLLABORER AVEC VOUS POUR NOTRE INITIATIVE « LA PAIX POUR LES ENFANTS » AVEC URVASHOUNDI #URVASHOUNDI RAUTELA F reconnaissant « .

Pour en revenir au film à méga-budget, le film de science-fiction sera réalisé par Joseph D Sami et Jerald Arockiam. Ce film va sortir dans toutes les langues principales comme le tamoul, le malayalam, le kannada, l’hindi et le télougou.

Côté travail, Urvashi Rautela sera bientôt vu dans la web série ‘Inspecteur Avinash’ face à Randeep Hooda dans un rôle principal. L’actrice va jouer le rôle principal dans un thriller bilingue « Black Rose » avec le remake hindi de « Thiruttu Payale 2 ».

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan.