Urvashi Rautela exhibe sindoor, mangalsutra alors qu’elle réagit aux accusations d’avoir harcelé Rishabh Pant : “Ils sont juste…”

Urvashi Rautela a été bouleversé après avoir été accusé d’avoir harcelé le joueur de cricket Rishabh Pant. L’actrice a été critiquée par les utilisateurs des médias sociaux pour avoir suivi le joueur de cricket en Australie avant le début de la Coupe du monde T20. Elle a également publié des messages cryptés sur des problèmes relationnels. Ses messages parlent souvent d’amour, de mariage et d’engagement. Dernièrement, elle a posté une vidéo portant du sindoor et du mangalsutra. Les utilisateurs là-bas l’ont commentée pour laisser le joueur de cricket tranquille alors qu’il se prépare pour la Coupe du monde.

L’actrice dans sa vidéo, où elle portait du sindoor et du mangalsutra, a écrit qu ‘«ils ne font que l’intimider» et qu’elle a été traitée de harceleur. Elle a également mentionné que personne ne se souciait de ce qu’elle ressentait car elle n’avait reçu aucun soutien de personne. L’actrice avait l’air très perdue dans la vidéo. Dans sa légende, elle a également mentionné qu’une femme forte est connue pour ressentir profondément et aimer férocement. Ses larmes coulent en abondance alors qu’elle rit et elle est forte ainsi que puissante et est aussi à la fois spirituelle et pratique. Une femme est un cadeau à l’univers.

Regardez la vidéo d’Urvashi Rautela en sindoor et mangalsutra.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont soutenu l’actrice. Peu d’entre eux l’ont motivée en disant qu’elle ne devrait pas laisser la négativité l’affecter ou se faire rabaisser par qui que ce soit. Certains d’entre eux ont demandé si elle allait bien. Elle a également été taquinée avec le nom de Rishab et on lui a dit qu’il était occupé avec la Coupe du monde. Un opposant a également écrit que l’actrice était bouleversée parce que Rishabh ne lui avait pas répondu.

Pour les non-initiés, l’équipe indienne de cricket est en Australie et est prête pour la Coupe du monde T20. Le 23 octobre, le premier match est contre le Pakistan qui aura lieu au Melbourne Cricket Ground. Selon des rapports flottant en ligne, Rishabh a nié le fait qu’il sortait avec Urvashi, il y a quelques années. C’était en 2022, quand Urvashi avait dit un jour que Rishabh avait une fois attendu dans un hôtel pendant 10 heures et qu’elle s’était sentie mal après avoir vu ses appels manqués, soit 16 à 17 fois.