Urvashi Rautela étourdit dans les bijoux coûtant Rs 35 lakh par les plus grandes marques – Regardez sa nouvelle collection | Buzz News

New Delhi : la mannequin-actrice Urvashi Rautela a toujours réussi à se faire remarquer avec son sens de la mode ou ses incroyables publications sur les réseaux sociaux. L’actrice a récemment mis en ligne une vidéo sur la sienne sur Instagram affichant ses bijoux.

Urvashi Rautela est connu pour posséder certaines des tenues et des bijoux les plus chers. Elle a affiché sa nouvelle collection de bagues, bracelets et montres avec des ongles dorés fraîchement manucurés sur son Instagram avec un filtre bling, elle a sous-titré la vidéo avec enthousiasme comme « Ensemble frais @bulgari @louisvuitton @versace @vancleefarpels ».

Urvashi peut être vu portant une montre Bvlgari ‘Serpenti Tubogas’ chère qui coûte environ Rs 9 lakh, 8 bagues de Louis Vuitton coûtant environ Rs 4 lakh et les trois bracelets avec une tête de panthère aux deux extrémités proviennent de la marque la plus luxueuse. ‘Cartier’ de leur collection ‘PANTHÈRE DE CARTIER’, son prix monte à Rs 20,00,000 et le dernier ajout à sa collection est un bracelet ‘Versace’ au prix de près de Rs 3 lakh.

L’ensemble frais de collecte total coûte environ Rs 35 lakh. La diva glam sera toujours vue avec du bling qui la distingue des autres. Urvashi Rautela va actuellement grâce à une formation intensive pour son prochain film d’action où elle a décidé de faire ses cascades par elle-même.

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue « Black Rose » avec le remake hindi de « Thirutu Payale 2 ».

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa. Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspector Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.