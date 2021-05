Urvashi Rautela et Guru Randhawa affichent leur chimie brûlante dans la chanson «Doob Gaye» et deviennent la vidéo tendance n ° 1 sur YouTube – Regarder | Actualités Buzz

New Delhi: Le clip récent d’Urvashi Rautela et de Guru Randhawa, «Doob Gaye», a déjà suscité un immense amour des fans. La chanson « Doob Gaye » est sortie le 30 avril 2021 et est déjà à la mode à la première place sur YouTube.

Une belle histoire d’amour avec Urvashi Rautela et Guru Randhawa est représentée dans la chanson «Doob Gaye». Ce qui rend la chanson encore plus belle, c’est son emplacement, elle a été tournée au milieu de la beauté naturelle de Goa.

Remo D’Souza a réalisé le clip vidéo et a également chorégraphié la séquence ballet-contemporaine qui Urvashi Rautela peut être vu en train de jouer sur la plage. Les paroles touchantes sont écrites par Jaani et la musique est composée par B Praak sous le label de T Series Bhushan Kumar.

Depuis sa sortie, ‘Doob Gaye’ a déjà enregistré plus de 20 millions de vues et compte toujours, ce qui en fait la première place.

Sur le plan du travail, Urvashi Rautela devrait bientôt être vu comme Poonam Mishra dans la série Web de Jio Studios «Inspecteur Avinash» avec l’acteur Randeep Hooda. L’actrice fera également ses débuts tamouls dans un film de science-fiction à gros budget en tant que IITian et microbiologiste. Urvashi Rautela a encore peu de projets méridionaux à faire comme le thriller bilingue «Black Rose» et le remake de Bollywood de «Thirutu Payale 2». Le plus excitant est une collaboration musicale internationale nommée «Versace» avec la superstar égyptienne Mohamed Ramadan.