Urvashi Rautela est ravissante sur le tapis rouge des IWMBUZZ Digital Awards 2023

Urvashi Rautela est l’une des jeunes actrices les plus populaires de Bollywood. Elle a toujours conquis le cœur de ses fans avec son beau sourire et son bon cœur. Elle a commencé sa carrière d’actrice dans le drame d’action de l’acteur vétéran Sunny Deol Singh Saab le Grand (2013), bien que le film ait échoué au Box Office, elle a fait son identité unique. Né le 25 février 1994, Urvashi n’avait que 19 ans à l’époque. En 2015, l’actrice a couronné Miss Diva 2015 avant de remporter plusieurs concours de beauté Miss Teen India (2009), Miss Asian Supermodel (2011) et autres. Ses chansons d’articles Daddy Mummy, Haseeno Ka Deewana et les singles LoveDose, Laal Dupatta et Gal Ban Gayi ont été des hit-parades de la dernière décennie.