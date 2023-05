Urvashi Rautela enfile une tenue bizarre à l’IIFA, les internautes disent « Rishabh bhaii ko bulaya jaye »

L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela a été aperçue vêtue d’une robe couleur peau avec des plumes brunes dessus. L’actrice s’est fait troller pour sa tenue après que sa vidéo ait circulé sur les réseaux sociaux.

Après que Viral Bhayani ait partagé sa vidéo sur les réseaux sociaux, les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit : « Rishabh bhaiya k bina hi abu dhabi aa gayi (Tu es venu à Abu Dhabi sans le frère de Rishabh). Le deuxième a dit: « Aryy inn se poocho rishab bhai ki taang kaisi h (Demandez-lui comment va la jambe de Rishabh bhaiya). » Le troisième a dit : « Autruche. La troisième personne a commenté, « Bhaagooo bhalu aaya. » Le quatrième a commenté: « Rishabh bhaii ko bulaya jaye. » Le cinquième a dit: « Concours de robe Sab jagh pagal ho gye hai kya ye sab actrice. »

Regarder la vidéo:





Urvashi Rautela, qui a souvent été trollée ces derniers mois en raison de son «obsession» pour le gardien de guichet-batteur indien Rishabh Pant, a fait une révélation surprenante le 10 mai qu’elle sera ensuite vue dans une production de Karan Johar, dont elle détaille n’a pas encore partagé.

Partageant un petit clip d’un panier décoré de fleurs avec une note de bienvenue, l’actrice a écrit « Nouveaux départs » et a tagué Dharma Productions et Dharmatic Entertainment, la société de production cinématographique et la société de contenu numérique appartenant au réalisateur Ae Dil Hai Mushkil. Donc, on ne sait pas encore si elle ferait partie d’un film ou d’une websérie, soutenue par Karan Johar.

Plusieurs de ses fans ont félicité Urvashi pour cette réalisation massive. « Omg enfin dans la production de Karan Johar, montez et brillez fille », a écrit un fan, tandis qu’un autre a commenté, « Enfin dans un film sur le dharma, bonne chance. » L’un de ses fans a écrit : « La seule et unique reine de l’univers Urvashi Rautela dans Dharma Productions. Puissiez-vous obtenir tout le succès dans votre vie, nous #Urvashians vous soutenons toujours, madame. »