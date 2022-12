Urvashi Rautela enfile un lehenga d’une valeur de Rs 35 lakh au mariage de son frère, la vidéo devient virale

La star populaire de Bollywood, Urvashi Rautela, qui attire souvent l’attention pour diverses raisons, est l’une des célébrités les plus en vogue. Elle ne manque jamais de nous impressionner par son style et son glamour. Récemment, elle a été aperçue dans un beau lehenga lors du mariage de son frère.

Urvashi Rautela, 28 ans, lors du mariage de son cousin dans le village de Jaiharikhal dans l’Uttarakhand, a enfilé un lehenga fortement embelli. Selon les médias, son lehenga valait Rs 35 lakhs tandis que les bijoux qu’elle portait valaient Rs 85 lakhs. Pour le haldi de son frère, Urvashi portait un lehenga jaune qui comportait un miroir et une broderie dorée. Elle a associé sa tenue à des bijoux en or.

Regarde:















Récemment, Urvashi Rautela a franchi les 60 millions de followers sur Instagram. Tout en partageant la nouvelle avec ses fans, Urvashi Rautela a laissé tomber une photo torride et a écrit : « 60,1 MILLIONS D’AMOUR SUR @instagram JE VOUS AIME TOUS cependant quand j’avais 39 M de famille, j’ai eu la plus grande fête de tous les temps…..mais maintenant ce n’est plus le même cas 🙁 #NotSameUrvashiAnymore je ne sais pas si je suis devenu une personne différente #NoCelebration.





Elle a ajouté: “Par la puissance de Dieu, je veux que vous sachiez que je vous aime tous vraiment. Je ne vous laisserai jamais tomber parce que vous êtes des anges si spéciaux, l’amour de ma vie : vous comptez tellement pour moi. Les internautes ont réagi à sa photo, l’un d’entre eux a écrit : “OST BEAUTIFUL Women In The Universe Really.” Le second a dit : « itnaa khubsurat kaun hota hai yr ». Le troisième a dit “Meilleure chose sur Internet”.

Plus tôt, alors qu’il parlait des controverses avec Rishabh Pant, s’adressant à Hindustan Times, Urvashi a déclaré : « RP est mon co-acteur et représente Ram Pothineni. Je ne savais même pas que Rishabh Pant est également connu sous le nom de RP. Les gens supposent juste des choses et écrivent à ce sujet. Et à ceux qui croient à de telles rumeurs, je dirais qu’ils ont besoin d’analyser un peu. Si vous n’avez rien vu, ou simplement parce qu’un Youtuber ou d’ailleurs n’importe qui dit quelque chose, comment pouvez-vous simplement le croire ? »