Urvashi Rautela embrasse Deepika Padukone alors qu’elle croise l’actrice de Pathaan dans un vol, la photo devient virale

Les actrices de Bollywood Deepika Padukone et Urvashi Rautela se sont récemment rencontrées lors d’un vol. Selon le rapport des médias, les deux actrices revenaient à Mumbai depuis Dubaï. Une photo sur laquelle on peut voir Urvashi embrasser Deepika sur la joue pendant le vol est devenue virale.

La photo a été partagée par le frère d’Urvashi Rautela, Yashraj Rautela, sur son histoire Instagram. Plus tard, la photo a été choisie et partagée par plusieurs pages de fans, après quoi elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur la photo, Urvashi porte une tenue noire tandis que Deepika a opté pour une veste en jean.

Regarde:







Sur le plan du travail, Deepika est occupée à travailler sur son prochain film Pathaan qui met en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle principal. Récemment, elle est allée sur Instagram et nous a donné un aperçu de sa session de doublage.

Plus tôt, Urvashi s’est impliqué dans une prise de bec sur les réseaux sociaux avec le joueur de cricket Rishabh Pants. Tout a commencé par une interview dans laquelle Urvashi a déclaré: «Je tournais à Varanasi, alors que j’avais un spectacle à New Delhi, toh meri wahaan se Delhi ki flight thi. A New Delhi, je tournais toute la journée et après environ 10 heures de tournage quand je suis rentrée, il fallait que je me prépare et tu sais que les filles mettent beaucoup de temps à se préparer. Monsieur RP est venu, il s’est assis dans le hall et m’a attendu, et il voulait me rencontrer. Main itni fatigué thi, main so gayi et je n’avais pas réalisé que j’avais reçu autant d’appels.”

Elle a ensuite raconté : “Alors, quand je me suis réveillée, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me suis sentie si mal. Ça, quelqu’un, m’attendait et je n’y suis pas allée. Par respect, parce que beaucoup de filles ne te soucie pas de faire attendre quelqu’un, par respect, je lui ai dit que rencontrons-nous quand tu viendras à Mumbai.”

Elle a ajouté : “Mumbai aaye et mile, et bahar aate hi paps et tous étaient là. C’est très important de respecter l’autre personne mais je me sens comme les médias kisi bhi cheez ko, joh develop hone waali ho, pura kharab kar deti hai .”

Dès que cette interview est devenue virale, Rishabh est allée sur Instagram et a écrit : « C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont si soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse “merapichachorhoBehen #Jhutkibhilimithotihai”. Il a ensuite supprimé ce message.