Urvashi Rautela éblouit dans une robe torride, gagne le cœur de ses fans avec un look BOLD et SEXY

La star de Bollywood Urvashi Rautela fait souvent la une des journaux pour ses déclarations de mode. Avec ses tenues spectaculaires et son attitude insouciante, Urvashi a certainement gagné un million de cœurs depuis ses débuts au cinéma en hindi.

D’après les chronologies Instagram d’Urvashi, il ne fait aucun doute que l’actrice possède une variété de tenues et d’accessoires luxueux, allant des marques internationales à celles fabriquées en Inde. La diva le tue dans tout ce qu’elle arbore, des tenues traditionnelles aux tenues occidentales avec aplomb.

Récemment, Urvashi a encore une fois séduit le public avec une magnifique photo d’elle portant une tenue dorée.

Sur la photo, on voit Urvashi enfiler une luxueuse robe dorée couture brillante avec une fente à la cuisse, par le designer Shivani Awasty. Et comme ce n’est un secret pour personne, Urvashi adore se parer de bijoux – elle a utilisé plusieurs bagues et un bracelet d’Izaara Jewellery pour compléter le look. Le look bustier, sexy et élégant d’Urvashi a conquis le cœur des internautes qui se sont rendus dans la section commentaires pour la féliciter.

« Tu es si magnifique », a écrit un utilisateur. « Regard tueur », commente un autre utilisateur d’Instagram. Plusieurs autres ont laissé tomber des émojis de cœur et de feu.

Regardez la photo ici :

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue ‘ Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’. L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan. Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspecteur Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.