Urvashi Rautela dit “je t’aime beaucoup dans la neige”, révèle que c’était “l’amour à la vue du gel”

L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela, qui est une fervente utilisatrice d’Instagram, partage souvent ses photos élégantes avec des légendes créatives. Récemment, l’actrice est allée sur Instagram et a partagé ses photos en blouse blanche, casquette et lunettes.

Partageant les photos, elle a écrit: “C’était l’amour à la vue du gel, je t’aime beaucoup dans la neige.” Sa légende a attiré l’attention de tout le monde et les internautes ont commencé à réagir au message. L’un d’eux a écrit : « Rishabh patn bhaiya jindabad rautela bhabhi jindabad ». Le second a dit : « woh frost nahi first hota hai ». La troisième personne a commenté : « Pyar ma bawbli ho gaye ho kya ».

Regarde:







Pendant ce temps, après la défaite de l’Inde face à l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde T20 2022 en cours, Urvashi Rautela s’est rendue sur Instagram et a interrogé ses fans sur leur point de vue. Lundi, l’actrice a déposé ses trois photos dans la même tenue et a interrogé tout le monde sur le match.

Elle a écrit: “Que pensez-vous du match d’hier.” Netiznes a également réagi au message, l’un d’eux a écrit: “Iss caption me koi sense hai”, le second a mentionné, “Match Har Gaye To Chalta Hai … (Pakistan Bahar Ho Gayi.” Le troisième a écrit:” Rishab bhaiya a bien joué.” La quatrième personne a commenté : “Je pense que Rishabh Pant aurait dû avoir une chance de jouer à onze.” La cinquième personne a écrit : “Isne kaala jaadu kiya dk bhai bahar spider bhai andar.” Un autre a déclaré : “Tension mat lo Rishabh bhaiya Nahin khelenge.

Regarde:





Plus tôt, Urvashi Rautela, qui était également en Australie, a partagé des photos d’elle-même et a révélé qu’elle quittait l’Australie. Partageant les photos d’elle-même, Urvashi Rautela a écrit: “Cela me brise le cœur de partir… mais il est temps de passer à autre chose.” En un rien de temps, ces photos sont devenues virales et les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à les commenter. L’un d’eux a écrit : « Retour en Inde kyu ki RP Bhai to khel nhi rahe ». Le deuxième a dit: “Urvashi soit comme un simple match me nahi aane se match India jeet gai.”

Vérifier:





La troisième personne a écrit : « Pant bhaiya ko nahi khelaye match ». La quatrième personne a mentionné : « Ab India toh jeet gaya… Aap ne india ko jeetne se nahi rok paya… Hahah. Le cinquième a dit : « Ab kiski yaad aa rhi hai.

Plus tôt, Urvashi a partagé des photos et a déclaré qu’elle avait décidé de se couper les cheveux pour apporter son soutien aux femmes et aux filles iraniennes qui ont été tuées lors de manifestations contre la mort de Mahsa Amini. Sur les photos, on peut la voir se faire couper les cheveux. Partageant les photos, elle a écrit : “J’AI COUPÉ MES CHEVEUX ! en me coupant les cheveux pour soutenir les femmes et les filles iraniennes qui ont été tuées lors de manifestations contre la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police de la moralité iranienne et pour toutes les filles. Et pour Ankita Bhandari, une fille de 19 ans de l’Uttarakhand.”

“Partout dans le monde, les femmes s’unissent pour protester contre le gouvernement iranien en se coupant les cheveux. Respectez les femmes. Un symbole mondial pour la révolution des femmes. Les cheveux sont considérés comme un symbole de la beauté des femmes. En les coupant en public, les femmes montrent qu’elles ne se soucient pas des normes de beauté de la société et ne laisseront rien ni personne décider de leur tenue vestimentaire, de leur comportement ou de leur vie”, a-t-elle poursuivi.

Urvashi a conclu en disant : “Une fois que les femmes se réuniront et considéreront un problème de femmes comme un problème de l’ensemble de la femme, le féminisme connaîtra une nouvelle vigueur.”