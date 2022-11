Urvashi Rautela demande ce qu’elle devrait demander à Dieu, les internautes disent “apne RP Rishabh Pant ko maang lo”

Urvashi Rautela et Rishabh Pant sont à la mode depuis le mois d’août de cette année, lorsque l’actrice de Bollywood a affirmé qu’un certain “M. RP’ l’a attendue pendant près de 10 heures dans le hall d’un hôtel pour la rencontrer pendant qu’elle dormait un peu et elle s’est sentie mal après avoir vu ’16-17 appels manqués’.

Depuis qu’il a été dit qu’elle sortait avec le batteur de guichet indien en 2018, les internautes ont rapidement supposé que ‘M. RP ‘est Rishabh Pant, qui a même réagi à Rautela lorsqu’il a publié une histoire Instagram en écrivant ‘Mera peecha chodo behen (Laissez-moi tranquille ma sœur)’ et a ensuite supprimé la même chose.

Et, depuis lors, les deux ont fait plusieurs allégations indirectes l’un contre l’autre sur les réseaux sociaux, Urvashi se rendant même aux Émirats arabes unis pour soutenir l’équipe indienne de cricket pour la Coupe d’Asie 2022 et se rendant même en Australie où Rishabh Pant était également. là pour la Coupe du monde T20. Plusieurs mèmes ont été générés en ligne indiquant que l’actrice de Hate Story 4 suit Pant partout où il va et elle a réagi à ces allégations en disant qu’elle s’était rendue dans les deux pays pour ses engagements professionnels.

Le lundi 21 novembre, Urvashi a partagé une photo sur son Instagram dans laquelle on la voyait prier avec ses deux mains. Dans sa légende, elle a écrit en hindi : “Kya Bhagwaan se kuch maangna chahiye ? Kya maange ?”. Ses abonnés ont inondé les sections de commentaires en traînant à nouveau le nom de Rishabh Pant.





Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Apne RP Rishabh Pant ko maang lo », tandis qu’un autre a écrit : « Hum samajh gaye aap manokaamna kar rahi hain ki Rishabh Pant ki form waapis aa jaaye », car le joueur de cricket indien n’a pas bien performé dans le passé. quelques mois.

LIRE | Urvashi Rautela réagit à la question “RP hum samajhte the Rishabh Pant, lekin koi aur hi nikle”

Il semble que tant qu’Urvashi continue de partager ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux, ses fans et ses followers n’arrêteront pas de la taquiner avec le nom de Rishabh Pant.