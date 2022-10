Urvashi Rautela coupe les cheveux en soutien aux femmes iraniennes tuées lors de manifestations contre le port du hijab

Urvashi Rautela, qui est l’une des actrices les plus suivies sur les réseaux sociaux, fait souvent la une des journaux pour diverses raisons. Récemment, elle s’est rendue sur Instagram et s’est qualifiée de victime de « harcèlement » en ligne.

Lundi, Urvashi a partagé des photos et a déclaré qu’elle avait décidé de se couper les cheveux pour apporter son soutien aux femmes et aux filles iraniennes qui ont été tuées lors de manifestations contre la mort de Mahsa Amini. Sur les photos, on peut la voir se faire couper les cheveux. Partageant les photos, elle a écrit : “J’AI COUPÉ MES CHEVEUX ! en me coupant les cheveux pour soutenir les femmes et les filles iraniennes qui ont été tuées lors de manifestations contre la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police de la moralité iranienne et pour toutes les filles. Et pour Ankita Bhandari, une fille de 19 ans de l’Uttarakhand.”





“Partout dans le monde, les femmes s’unissent pour protester contre le gouvernement iranien en se coupant les cheveux. Respectez les femmes. Un symbole mondial pour la révolution des femmes. Les cheveux sont considérés comme un symbole de la beauté des femmes. En les coupant en public, les femmes montrent qu’elles ne se soucient pas des normes de beauté de la société et ne laisseront rien ni personne décider de leur tenue vestimentaire, de leur comportement ou de leur vie”, a-t-elle poursuivi.

Urvashi a conclu en disant : “Une fois que les femmes se réuniront et considéreront un problème de femmes comme un problème de l’ensemble de la femme, le féminisme connaîtra une nouvelle vigueur.”

Urvashi est actuellement en Australie, et depuis qu’elle a révélé qu’elle s’y trouvait, les internautes la harcelaient brutalement pour avoir “harcelé Rishabh Pant”. Elle s’est ensuite rendue sur Instagram pour exprimer son mécontentement et a demandé aux gens d’arrêter de la “harceler”.

Cependant, People l’a de nouveau trollée parce qu’elle a comparé sa situation à celle de Mahsa Amini – une fille iranienne qui a été arrêtée à Téhéran le 13 septembre pour s’être habillée “de manière inappropriée” et est décédée trois jours plus tard, alors qu’elle était en détention. La mort de Mahsa Amini a déclenché des manifestations et des affrontements avec les forces de sécurité où beaucoup ont perdu la vie.

Plus de 100 personnes ont été tuées lors de manifestations à l’échelle nationale contre la mort de Mahsa Amini, selon l’ONG iranienne des droits de l’homme (IHR) basée en Norvège. Les écolières et les femmes iraniennes sont sorties en grand nombre pour manifester en retirant leur hijab et en organisant des rassemblements pour protester contre la mort d’Amini. De retour à Urvashi, elle a mis en ligne une vidéo d’elle la semaine dernière et a écrit : “D’ABORD EN IRAN #MahsaAmini & MAINTENANT EN INDE… ça m’arrive, ils me harcèlent en tant que Stalker ??? Personne ne s’en soucie à propos de moi ou me soutenir.”

Elle a ajouté : “Une femme forte est une femme qui ressent profondément et aime férocement. Ses larmes coulent aussi abondamment que son rire. Elle est à la fois douce et puissante, à la fois pratique et spirituelle. C’est un cadeau pour le monde.” (Avec les entrées de l’ANI)