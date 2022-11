Urvashi Rautela commente la vidéo de la chambre d’hôtel de Virat Kohli et les gens ne peuvent pas ignorer l’ironie

Récemment, le joueur de cricket indien, Virat Kolhi, a pris sa poignée Instagram officielle et a critiqué un fan pour avoir fait une vidéo de sa chambre d’hôtel sans son consentement. La vidéo de la chambre de Kohli, devenue virale sur Internet, a mis en évidence des problèmes de sécurité et de confidentialité. Au milieu de la controverse, l’actrice Urvashi Rautela, qui a constamment fait les manchettes pour son tiff avec le gardien de guichet Rishabh Pant, a exprimé sa peur face à cette vidéo. Commentant le message, elle a écrit: « Absolument !! Immoraux, sans scrupules, imaginez qu’ils ont fait la même chose avec une chambre de fille #sans principes # déshonorant.

Les internautes, cependant, jugent cela « ironique ». Un utilisateur de Twitter a pris une capture d’écran de la même chose et l’a partagée sur Twitter. “Cette ironie d’Urvashi cependant”, a-t-elle écrit dans la légende. Cela intervient alors que l’actrice a été accusée d’avoir suivi le joueur de cricket Rishabh Pant en Australie.

Cette ironie d’Urvashi cependant pic.twitter.com/RflZ8m5iLT – feryy (@ffspari) 31 octobre 2022

Quelqu’un s’il vous plaît suspendre tous les comptes de médias sociaux d’Urvashi Rautela https://t.co/4pdGS1oz3z – Foi ❤️ (@KrummYummWatch) 1 novembre 2022

Urvashisme à son meilleur https://t.co/515vWVKPaW — Määŕį (@Ready_To_Rise) 31 octobre 2022

Anushka à Urvashi-

Porte rahiye hamare Pati se https://t.co/4aIFQicSDE — Arpit Gangwar (@ArpitKumarGang2) 31 octobre 2022

Dekho à zara kon bol Raha hai rishabh pantalon yahi soch raha hoga https://t.co/eI1imToAcZ — Yash Shinde (@ClueStarGaming) 31 octobre 2022

Pendant ce temps, le clip téléchargé par le fan de Virat donne une visite complète de ses accessoires, chaussures, section cuisine et effets personnels. Le joueur de cricket, clairement mécontent de la vidéo, a considéré l’incident comme une atteinte à la vie privée. Il a également mentionné qu’il n’apprécie pas ce genre de “fanatisme” et ne le traite pas comme “une marchandise de divertissement”.

Dans la légende, il a écrit qu’il comprenait à quel point les fans étaient très heureux et excités de voir leurs joueurs préférés. « Ils étaient ravis de les rencontrer et j’ai toujours apprécié cela. Mais cette vidéo ici est épouvantable et elle m’a rendu très paranoïaque à propos de ma vie privée. Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel ? Je ne suis PAS d’accord avec ce genre de fanatisme et d’invasion absolue de la vie privée », a lu la légende Instagram de Kohli.

L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor a également vivement réagi à l’écriture de la vidéo : “C’est la partie la plus triste à propos de chaque personne qui a une caméra sur elle aujourd’hui.” Tandis que Varun Dhawan l’appelait “Comportement horrible”.

