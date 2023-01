Urvashi Rautela brutalement trollé pour avoir porté des bas déchirés, les internautes disent 'ye log bhi socks fatne k baad change...'

Dimanche, l’actrice de Bollywood Urvashi Rautela a été aperçue à l’aéroport dans une robe rose, associée à des bas noirs. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, ce sont ses bas «déchirés». Dès que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes ont commencé à troller l’actrice.

L’un des trolls a écrit : « Yelog bhi socks fatne k baad change nhi krte h kya… » Le second a dit : « Fatt kese gaye inke stocking ». La troisième personne a commenté: «Les bas ont déchiré autant que sa carrière à Bollywood. “Pantalon” destiné !!” La quatrième personne a écrit: “Elle a une course dans ses bas et cette dame a été couronnée Miss Diva Universe Oh mannnnnnn.” La cinquième personne a écrit: “Bas fatt gyi, c’est peut-être son isliye nhi fek rhi hogi préféré.”





Le sixième a dit: “Pourquoi porterait-on des bas déchirés à l’aéroport.” Un autre a dit : «

Bhen bas à nayi kharid lo… itni bhi garib nahi ho ..meesho se manga lo… phati à mat pheno… ya y bhi déclaration de style koi hai.

Pendant ce temps, il y avait des gens qui soutenaient l’actrice, l’un d’eux a écrit : « Les commentaires sont tellement stupides que c’est irréel. De toute évidence, vous n’avez jamais porté de collants 10 deniers qui se déchirent assez facilement. De toute évidence, ils ont déchiré la voiture après qu’elle ait quitté la maison et elle n’avait pas de paire de rechange avec elle. D’où va-t-elle faire une autre paire magique ? » La deuxième personne a commenté: “Tous ceux qui commentent ses bas déchirés… jaise ki khud kbhi aisi bas ou chaussettes chupa k na pehni ho ??” La troisième personne a mentionné: “Si les jeans déchirés peuvent être une chose, pourquoi ne pas les bas déchirés ? » C’est intéressant de voir la police de la mode surgir de nulle part.

Le 5 janvier, Urvashi Rautela a consulté ses histoires Instagram et a partagé une photo du même hôpital où Pant a été transféré. L’actrice, qui fait l’actualité depuis sa querelle sur les réseaux sociaux avec le batteur indien en août de l’année dernière, a souvent été critiquée pour avoir “harcelé” Pant.

Et cette fois, ce n’est pas différent car les internautes de la plateforme de micro-blogging Twitter l’appellent “chercheuse d’attention”. Son histoire Instagram a été partagée par un compte Twitter appelé Out of Context Cricket. Une utilisatrice de Twitter a écrit : “C’est définitivement une psychopathe ou juste une chercheuse d’attention bon marché !”, tandis qu’une autre a répondu : “Tout ce qui l’intéresse, c’est de plus en plus d’interactions et d’impressions sur son compte de réseau social.”

