Urvashi Rautela appelé harceleur pour avoir “suivi” Rishabh Pant en Australie

L’actrice indienne Urvashi Rautela a fait la une des journaux après avoir “suivi” le joueur de cricket indien Rishabh Pant jusqu’en Australie. Ces spéculations sont venues après qu’elle ait partagé une photo d’elle-même à bord d’un vol sur sa page Instagram. “J’ai suivi mon cœur et cela m’a conduit en Australie”, lit-on dans la légende du message. Alors que beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux et ont partagé les mèmes habituels à peu près pareils, il y avait des gens qui ont réfléchi à la question sérieuse : l’actrice présente-t-elle un comportement problématique, plus précisément, de harceleur ?

Même après avoir été appelée à plusieurs reprises, l’actrice a récemment partagé une autre image sur son compte Instagram. On peut la voir portant un lehenga vert. « Kaise bhula doon usko. Maut insaan ko aati hai, yaadon ko nahi », a-t-elle écrit dans la légende.

« Et si un homme avait fait ça à n’importe quelle joueuse de cricket… ? » s’est demandé une personne sur Twitter.

« Urvashi Rautela est un psychopathe. Ce qu’elle fait n’est ni drôle ni mignon, c’est du harcèlement. Poursuivre un homme engagé pour attirer l’attention est très effrayant. Cela prouve également que les femmes ne peuvent pas non plus gérer le rejet (sic) », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Voici quelques tweets :

Et si un homme avait fait ça à n’importe quelle joueuse de cricket… ?? pic.twitter.com/QkWnOIYlJ7 – (@SaurabhTripathS) 9 octobre 2022

Urvashi Rautela est un psychopathe. Ce qu’elle fait n’est ni drôle ni mignon, c’est du harcèlement. Poursuivre un homme engagé pour attirer l’attention est très effrayant. Cela prouve également que les femmes ne peuvent pas non plus gérer le rejet. Imaginez n’importe quel homme faisant ça à smriti mandhana, toute la mafia féministe va perdre le sommeil — Mithie (@_ahania) 9 octobre 2022

Nous vivons dans une société où si Rishabh Pant faisait ce qu’Urvashi Rautela fait en ce moment, cela s’appellerait du harcèlement. Elle n’a aucun respect pour elle-même. — Sourabh (@1handed6) 9 octobre 2022

Urvashi Rautela est un spécimen unique – absolument narcissique et pourtant dépourvu d’une once de respect de soi. – Le crétin instruit (@EducatedMoron) 9 octobre 2022

Quoi qu’urvashi rautela fasse, c’est du pur harcèlement, elle est allée en australie pour avoir harcelé pant imagine si pant fait ça pour lui, il sera derrière les barreaux en un rien de temps. je demande justice pour pantalon #ArrestUrvashiRautela – (@ firki07) 9 octobre 2022

En tant que vrai Indien, nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement d’Urvarshi. Je ne vois pas une fille de 40 ans follement amoureuse d’un garçon mineur. C’est comme du harcèlement moral. Nos jeunes demandes de raduva bregade #ArrestUrvashiRautela. — चंपक️ (@AskMohit_) 9 octobre 2022

Urvashi et Rishabh se seraient fréquentés pendant une brève période. Ces derniers temps, ils ont fait la une des journaux pour leur prétendue guerre des mots sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé quand Urvashi Rautela, dans une interview, a affirmé que ‘RP’ avait attendu toute la nuit pour la rencontrer lors d’un de ses tournages à Delhi. « Monsieur RP est venu dans le hall de l’hôtel et a voulu se rencontrer. Dix heures passèrent et je m’endormis. Je ne pouvais répondre à aucun appel et quand je me suis réveillé, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me sentais tellement mal que quelqu’un m’attendait et je ne pouvais pas le rencontrer. Je lui ai dit qu’on se verrait quand tu viendrais à Mumbai. Nous nous sommes rencontrés à Mumbai, mais un énorme drame s’est produit avec les paps et tout », a-t-elle déclaré.

Suite à cela, Rishabh Pant a répondu sans nommer l’actrice. “C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse », a-t-il écrit sur des histoires Instagram. Non seulement cela, mais le joueur de cricket a également ajouté des hashtags – Mera Picha Chhoro Behen (laissez-moi tranquille ma sœur) et Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai (Il y a aussi une limite aux mensonges). Cependant, Pant a ensuite supprimé ce message.

