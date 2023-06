Urvashi Rautela, qui a été ciblée ces derniers mois en raison de son « obsession » pour le gardien de guichet-batteur indien Rishabh Pant, a maintenant commencé les préparatifs de son prochain film, un biopic sur la défunte actrice Parveen Babi, qui a joué dans plusieurs des films à succès comme Deewaar, Amar Akbar Anthony, The Burning Train et Shaan dans les années 1970 et 1980.

S’adressant à Instagram, aux premières heures du dimanche 4 juin, l’actrice de Sanam Re a partagé un post avec la photo de la première page du scénario du film et l’a légendé, « Bollywood Failed #ParveenBabi but I will make you proud # PB ~ UR Om Namah Shivay. Faites confiance à la magie des nouveaux départs. » La photo montre également que le biopic à venir est réalisé par Wasim S Khan et écrit par Dhiraj Mishra.

Le message d’Urvashi a suscité des réactions mitigées. Alors que ses fans écrivaient des commentaires tels que « Première actrice à venir soutenir Parveen Babi », l’actrice a également été trollée avec des réponses telles que « Bollywood n’a jamais échoué ! Vous avez échoué ! Ils vous ont donné du travail même après avoir pris connaissance de vos talents d’actrice. . »





Pour les non-initiés, Parveen Babi a été considérée comme une icône de la mode tout au long de sa carrière. Elle est restée célibataire après une série de relations ratées avec Kabir Bedi, Danny Denzongpa et Mahesh Bhatt. La défunte actrice a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et est décédée d’une défaillance multiviscérale en 2005 à l’âge de 50 ans.

Parlant de la carrière d’Urvashi à Bollywood, elle a fait ses débuts d’actrice en 2013 dans Singh Saab The Great de Sunny Deol, puis est apparue plus tard dans plusieurs films dont Bhaag Johnny, Sanam Re, Great Grand Masti, Hate Story 4, Pagalpanti. Elle a également joué dans des films kannada, bengali, tamoul et télougou.

