Urvashi Rautela affiche ses mouvements chauds et grésillants dans la chanson Boss Party de Waltair Veerayya, la vidéo devient virale

La danse enflammée d’Urvashi Rautela dans la chanson Boss Party de Waltair Verrayya est sur le point de brûler les grands écrans. Quelques heures plus tôt, l’actrice a mis en ligne une vidéo BTS, et peu de temps après, elle a annoncé la sortie de la chanson.

On peut la voir danser avec enthousiasme dans la chanson. Elle porte un bas en forme de chemise verte. Son maquillage est impeccable et ses cheveux sont parfaitement bouclés pour aller avec.

Réagissant à la chanson, un internaute a écrit “une danse incroyable”, un autre a écrit “elle est la meilleure”.

“Megastar chiru avec Urvashi en attente.” en a écrit un autre.

Elle a récemment publié une belle image d’elle-même et de la star de Waltair Veerayya, Chiranjeevi. Il a été aperçu portant un jean et un t-shirt blanc, tandis qu’elle portait un haut rouge et un pantalon rose.

Urvashi a légendé la photo comme suit: “Quand je gagne des prix, je pense à mes parents. Pour moi, être le meilleur signifie le prouver dans différents pays et univers. Reconnaissant Megastar @chiranjeevikonidela garu, #BobbyKolli @mythriofficial #WaltairVeerayya.

Lors du festival de bon augure de Diwali, le 24 octobre, la superstar Telugu Chiranjeevi a révélé le titre de son prochain film. Le nom du film d’action amusant réalisé par Bobby Kolli, alias KS Ravindra, est Waltair Veerayya. Dans une bande-annonce, la société de production a également montré l’apparence de l’acteur du film.

Le film, qui présente également Ravi Teja, Shruti Haasan et Catherine Tresa, est réalisé par la société Mythri Movie Makers, fondée par Naveen Yerneni et Y Ravi Shankar. Devi Sri Prasad, qui a acquis une notoriété pour avoir écrit les chansons à succès du blockbuster Pushpa: The Rise d’Allu Arjun, a fourni la bande originale du film.

Les vacances de Sankranthi verront la sortie de Waltair Veerayya, qui sera en compétition au box-office avec un certain nombre d’autres films. Le film Ramayana Adipurush, réalisé par Om Raut et mettant en vedette Prabhas, Saif Ali Khan et Kriti Sanon, sortira également le 12 janvier 2023, pendant le week-end de vacances.