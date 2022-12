Urvashi Rautela aborde enfin les rumeurs de liaison avec Rishabh Pant : Je ne savais même pas que Rishabh Pant est également connu sous le nom de RP

Urvashi Rautela fait la une des journaux depuis qu’elle a parlé de Mr RP qui l’a attendue pendant des heures et l’a appelée plusieurs fois pour la rencontrer. Sa déclaration a été reçue par un message crypté du joueur de cricket Rishabh Pant et cela a ajouté plus de carburant à leurs rumeurs de rencontres. L’actrice a enfin abordé les rumeurs de liaison avec le joueur de cricket et la pêche à la traîne en ligne qui ont suivi.

Se clarifiant, Urvashi a déclaré à Hindustan Times : “RP est mon co-acteur et représente Ram Pothineni. Je ne savais même pas que Rishabh Pant était également connu sous le nom de RP.” Elle a ajouté qu’elle n’avait aucune idée que les gens interpréteraient mal des choses comme ça. Elle a ajouté que les gens supposaient et écrivaient des choses à ce sujet. Elle se demandait comment les gens croyaient en tout ce qui se passait en ligne.

Entre-temps, Urvashi s’était rendue en Australie et avait publié un message pour Karva Chauth sur Instagram où elle avait été vue vêtue d’un sari rouge avec un mangalsutra et un sindoor. Elle a légendé l’image, “Prem main padi premika ko, sindoor se priye kuch nahi hota !! Saari rasm rivaaz ke saath chahiye umar bhar ka saath piya tumse.”

Les utilisateurs ne pouvaient s’empêcher de commenter la photo car ils pensaient que la légende était cryptique et dirigée vers Rishabh Pant. Beaucoup de gens ont demandé à Urvashi de laisser Rishabh tranquille et d’arrêter d’agir comme un harceleur. Abordant l’incident, Urvashi a déclaré qu’elle n’aimait pas que les gens comparent les acteurs aux joueurs de cricket.

“Nous voyons toujours des comparaisons faites selon lesquelles les joueurs de cricket ont beaucoup plus de respect que les acteurs, ou qu’ils gagnent plus que les acteurs, et cela me dérange beaucoup”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “les acteurs ont aussi beaucoup fait. Ils ont a également représenté le pays. J’ai moi-même fait cela tant de fois. Mais je n’aime pas ces comparaisons idiotes.

Lorsqu’on a demandé à Urvashi pourquoi elle était restée silencieuse pendant longtemps et n’avait pas abordé ouvertement ses rumeurs de liaison avec Rishabh, elle a dit qu’elle était une personne très réservée et ne se souciait pas de ce que les gens disaient d’elle. Elle a dit qu’elle préfère se concentrer sur le travail et s’inquiéter de ce qu’il faut faire sur le plan professionnel.