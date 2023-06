Urvashi Rautela a-t-il vraiment acheté un crore de mots maison Rs 190? Mère Meere Rautela ajoute à la confusion

Acteur et mannequin Urvashi RautelaLa mère de , Meera Rautela, a démenti les informations selon lesquelles sa fille aurait déménagé dans une nouvelle maison d’une valeur de 190 crore dans la région de Juhu à Mumbai. On pensait que la nouvelle demeure présumée était un bungalow de quatre étages avec un jardin somptueux, une salle de sport personnelle et un immense espace arrière. Cependant, la nature de l’achat d’Urvashi est encore inconnue. Selon certaines informations, Urvashi a déménagé dans sa nouvelle maison sans faire de bruit au sujet de son investissement il y a environ trois mois. Même le nom de son nouveau bungalow est secret. Elle aurait recherché la maison de ses rêves pendant sept à huit mois avant de se décider pour la propriété Juhu, ont suggéré des rapports. Auparavant, elle avait manifesté son intérêt pour un bungalow nommé Celest, situé dans le complexe Lokhandwala.

Les rapports affirmaient que la nouvelle maison d’Urvashi Rautela était dotée d’une salle de sport personnelle et d’un immense jardin. Le dit bungalow partage un mur avec le populaire bungalow Chopra qui appartenait auparavant à la femme de Yash Chopra, Pamela Chopra, décédée plus tôt cette année. Cependant, il n’y a aucune confirmation si elle a loué ou acheté la propriété.

Juhu est connu pour être un quartier fréquenté par les stars de Bollywood. Le quartier abrite Jalsa d’Amitabh Bachchan, Shivshakti de Kajol et Ajay Devgan, la Villa dans le ciel de John Abraham et les appartements Mannat de Hrithik Roshan. Akshay Kumar et Twinkle Khanna ont également leur bungalow face à la mer dans le même quartier.

Urvashi Rautela est devenue populaire après avoir remporté Miss Diva Universe 2015. Elle a fait ses débuts d’actrice avec Singh Saab le Grand en 2013 et est depuis apparue dans divers films de Bollywood tels que Sanam Re (2016), Great Grand Masti (2016), Hate Story 4 ( 2018) et Pagalpanti (2019). Elle s’est également aventurée dans les films Kannada avec M. Airavata en 2014, et son premier film tamoul, The Legend, sorti en 2022.

Urvashi a récemment été aperçue sur le tapis rouge du 76e Festival de Cannes, où elle a fait une superbe apparition. Elle a également assisté aux IIFA Awards à Abu Dhabi. Son dernier travail comprend une apparition spéciale dans le numéro de danse de l’agent du film Telugu Wild Saala.

En conclusion, alors que les rapports suggèrent qu’Urvashi Rautela a emménagé dans une nouvelle maison d’une valeur de 190 crore à Juhu, sa mère a nié les allégations. L’actrice a fait la une des journaux pour son travail et ses apparitions lors d’événements prestigieux tels que le Festival de Cannes et les IIFA Awards.