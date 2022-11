Urvashi Rautela a l’air enchanteresse en short bodycon, publie sa vidéo de repérage d’aéroport sur Instagram

Urvashi Rautela fait partie de ces célébrités qui deviennent instantanément virales sur les réseaux sociaux. Récemment, l’actrice a été aperçue marchant vers l’aéroport, et tout en posant pour des papas, elle a même cliqué sur des photos avec quelques fans également.

Urvashi avait l’air ravissante dans une robe moulante courte, et elle a également été accueillie par des papas dans les locaux de l’aéroport. Cependant, ce qui nous a intrigués, c’est le fait qu’Urvashi elle-même a posté la vidéo de repérage de l’aéroport. Habituellement, nos célèbres paparazzi comme Viral Bhayani, Manav Manglani, Virendra Chawla et Yogen Shah téléchargent des images de repérage d’aéroport.

Quoi qu’il en soit, regardez la vidéo







Dès que Rautela a posté la vidéo, quelques internautes se sont amusés en laissant tomber le nom de Rishabh Pant dans les commentaires. Alors que quelques-uns admiraient son apparence. Un utilisateur a écrit : “Aap log humesha kahin se aati kahin ko jati kyon dikhti hain khas Kar airport se.” Un autre utilisateur a écrit, “toujours sexy mon cher, je suis ton grand fan.” Un internaute a écrit : “Seules les légendes peuvent voir le pantalon rishab dans cette vidéo.” Un autre internaute a écrit : “Urvashi Ma’am est le vrai joyau de l’industrie de Bollywood… Son dévouement et sa beauté la portent toujours vers les autres personnes… Elle est une vraie star avec de la beauté et du talent… Reine de l’univers parallèle Madame Urvashi.”

Récemment, Urvashi a publié une belle image d’elle-même et de la star de Waltair Veerayya, Chiranjeevi. Il porte un jean et un t-shirt blanc, tandis qu’elle porte un haut rouge et un pantalon rose. Elle a légendé la photo comme suit: «Quand je gagne des prix, je pense à mes parents. Pour moi, être le meilleur signifie le prouver dans différents pays et univers. Reconnaissant Megastar @chiranjeevikonidela garu, #BobbyKolli @mythriofficial #WaltairVeerayya.





Le lundi 24 octobre, l’acteur Telugu Chiranjeevi a annoncé le nom de son prochain film à l’occasion propice de Diwali. Waltair Veerayya est le nom du film de divertissement bourré d’action réalisé par KS Ravindra, alias Bobby Kolli. La société de production a également montré l’apparence de l’acteur du film dans une vidéo teaser.