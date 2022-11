Urvashi Rautela a l’air brûlante en robe blanche, les fans l’appellent la “fille de rêve”

Les fans sont toujours impressionnés par les incroyables photographies d’Urvashi Rautela. L’actrice a récemment posté une vidéo d’elle posant pour des photographes. Elle était vêtue d’une belle robe blanche avec une traînée fluide attachée à elle.

Réagissant à la photo, un fan l’a appelée “fille de rêve”. Un autre a écrit : “c’est la plus jolie”.

Beaucoup d’autres ont laissé tomber des emojis de cœur et de feu dans la section des commentaires.

Jetez un oeil à la vidéo ici:











Il y a quelques jours, le mannequin a laissé tomber des photos dans un sari vert et les fans ont adoré. Elle a été vue portant la tenue avec grâce sur ces photos.





L’actrice qui travaillerait avec la star de Waltair Veerayya, Chiranjeevi, a partagé une photo avec la mégastar.

Elle a légendé la photo comme suit: «Quand je gagne des prix, je pense à mes parents. Pour moi, être le meilleur signifie le prouver dans différents pays et univers. Reconnaissant Megastar @chiranjeevikonidela garu, #BobbyKolli @mythriofficial #WaltairVeerayya.

Pour les non-initiés, un jour après avoir publié une photo d’elle portant du sindoor et souhaitant aux gens un Happy Karwa Chauth d’Australie, Urvashi Rautela a affirmé sur Instagram qu’elle était victime d’intimidation.

S’adressant à son Instagram, elle a écrit: “D’abord l’Iran N maintenant l’Inde, ça se passe avec moi, ils m’intimident. (emoji au visage triste) simplement parce que je ne dis jamais de mal à personne. #stopbullyingwomen.

Elle a ajouté une capture d’écran de la signification du mot harceleur et a écrit dans la même histoire : « Pour que les médias indiens comprennent le vrai sens du mot harceleur.

De plus, Urvashi Rautela a été couronnée Miss Diva Universe 2015 et a représenté l’Inde au concours Miss Universe 2015.

Elle a fait ses débuts d’actrice dans Singh Saab le Grand en 2013, et depuis lors, elle a joué dans des films tels que Pagalpanti, Sanam Re, Great Grand Masti, Hate Story 4 et Sanam Re.

Avec les films Mr. Airavata et The Legend, elle a fait ses débuts au cinéma en tamoul et en kannada, respectivement.