Comme Mumbai est sous verrouillage, on pourrait supposer qu’aucune activité n’a lieu dans la ville après le coucher du soleil. Cependant, ce n’était pas le cas de l’actrice de télévision Urvashi Dholakia.

Dimanche 16 mai, Dholakia a eu une nuit « tortueuse » et sans sommeil en raison de travaux de construction devant sa maison à Juhu. Elle s’est rendue sur Twitter aux petites heures du lundi (15 mai) pour parler à ses fans du bruit de la construction et du fait que les travailleurs ne portaient pas de masques.

« C’est ce qui se passe dans le système juhu à 2h du matin! Je me demande comment est-ce même autorisé !! & qui accorde cette permission? De plus, ces gars-là sont sans masque! Oui, je dois remercier @CPMumbaiPolice d’être arrivé rapidement sur les lieux et de prendre responsable de la situation », a écrit l’actrice dans l’un de ses nombreux tweets.

Près d’une heure plus tard, la notoriété de «Kasautii Zindagii Kay 1» était de retour sur Twitter pour informer que les travaux de construction se poursuivaient même après l’intervention de la police.

« Il est maintenant 2 h 50 et le travail continue encore !!! @CPMumbaiPolice au lieu de vous assurer que cela ne se produira pas après quelques minutes de discussion Merci! Je comprends qu’ils font leur travail mais pourquoi ne le peuvent pas cela doit être fait pendant la journée? Lockdown hai na? Alors din Bhar sote hain kya! » L’actrice a fulminé.

Urvashi a poursuivi sa diatribe sur Twitter et a déclaré que sa mère de 85 ans était réveillée la nuit à cause des perturbations et qu’on leur avait refusé le sommeil.

«De toute façon, nous perdons tous notre sommeil pendant ces moments difficiles et avec cette atrocité, même le petit peu de sommeil qui est notre droit nous a été refusé! Ma mère de 85 ans est bien réveillée car cela se passe juste sous notre maison! donné la permission? @CMOMaharashtra @CPMumbaiPolice », a-t-elle écrit dans le fil Twitter.

Dans son dernier tweet décrivant l’épreuve torturée, Dholakia a déclaré: «Dernière vidéo à 3h10! Il est clair que nous, le public, sommes des entités inutiles! Nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas dormir, que ne pouvons-nous pas faire d’autre maintenant? Pouvons-nous respirer ?? Et vivre en paix? Jai Ho a plié les mains @CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra pendant une heure de torture absolue dans un quartier résidentiel.

Urvashi Dholakia est devenue célèbre après son interprétation du vampire ‘Komolika’ dans l’original ‘Kasautii Zindagii Kay’ d’Ekta Kapoor, qui était un grand succès à l’époque.