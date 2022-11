Urvashi Dholakia affiche ses vergetures en bikini bleu turquoise, dit “J’ai tout le droit d’être moi-même”

Jeudi, la star de Kasautii Zindagi Kay, Urvashi Dholakia, a porté ses photos en bikini sexy et a montré ses vergetures. Partageant les photos, elle a écrit une note sur la positivité corporelle pour elle-même.

Inutile de dire que l’actrice est super sexy dans un bikini bleu turquoise sur les photos. L’actrice a écrit : « EMBRACING WOMANHOOD Depuis des temps inconnus, les femmes ont été jugées ! De leur apparence à ce qu’ils portent et à leur comportement. La simple pression d’être parfaite est quelque chose que j’ai défié à chaque étape du chemin parce qu’en tant que femme, j’ai le droit d’être moi-même, de porter ce que je veux, de faire ce que je veux et de vivre ma vie exactement comme je le veux ! ”





Elle a écrit: «Ma dignité et mon respect de soi sont légitimement gagnés par nul autre que MOI-MÊME! Je n’ai pas besoin de validation ! Nos corps changent chaque jour qui passe et nous n’avons pas besoin d’être jugés pour nos formes et nos tailles COZ Une femme est à l’origine de la vie et c’est le plus grand atout que j’ai eu le plaisir de posséder !

L’actrice a reçu le soutien de ses fans et amis. L’un d’eux a écrit, Cher urvashi, tu es une personne adorable et une mère belle et forte et je dois dire que tu as l’air super sexy. Le deuxième a dit: “Absolument raison urru di..love u alottttssssss tu es magnifique.” La troisième personne a commenté: “Votre écriture est bonne, mais pourquoi vous, les gens de Showbiz, pensez que la nudité est le seul moyen de montrer l’autonomisation des femmes, je vous adore comment vous avez géré vos jumeaux seuls.”

Pour les non-vérifiés, elle a régné sur les écrans de télévision indiens en tant que vampire sournois dans Kasautii Zindagii Kay. Plus tôt, l’actrice Urvashi Dholakia a déclaré qu’elle avait depuis longtemps quitté le personnage même si ses fans continuaient de rechercher Komolika dans ses autres rôles.