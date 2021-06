Uruguay vs. Chili – Rapport de match de football – 21 juin 2021

Arturo Vidal a marqué contre son camp alors que le Chili faisait match nul avec l’Uruguay. DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images

Un but contre son camp du Chili Arturo Vidal à mi-chemin de la seconde mi-temps, l’Uruguay a inscrit son premier but en cinq matchs et lui a accordé un point lors d’une rencontre captivante 1-1 en Copa America lundi.

Entre eux, le Chili et l’Uruguay ont remporté trois des quatre derniers tournois de la Copa America, mais les deux équipes n’ont pas réussi à mettre le feu à ce tournoi. L’Uruguay n’a pas tiré cadré lors de sa première défaite 1-0 contre l’Argentine, tandis que le Chili a fait match nul avec l’Argentine puis s’est efforcé de battre la Bolivie 1-0.

Heureusement, les deux équipes ont fait preuve d’un peu plus de verve lors d’une nuit chaude et humide dans le centre du Brésil.

Le Chili a commencé la meilleure équipe et a pris l’avantage après 26 minutes grâce à Eduardo Vargas. Vargas a réalisé un beau doublé avec Ben Brereton avant de frapper un tir imparable devant le gardien de but Fernando Muslera.

C’était le 14e but de Vargas dans le tournoi, faisant de lui le cinquième meilleur buteur, à seulement trois buts du leader sur 17.

L’Uruguay n’avait pas marqué lors de ses quatre derniers matchs avant ce soir, mais ils ont grandi au fil du match et ont obtenu un égaliseur mérité au milieu de la seconde mi-temps.

Matias Vecino hoche la tête d’un coin dans la boîte de six verges et comme Luis Suarez aux prises avec Vidal, le ballon a été projeté dans le toit du filet.

Le but a d’abord été accordé à Suarez, mais a ensuite été classé comme but contre son camp et Vidal a été remplacé quelques instants plus tard après s’être plaint d’avoir été victime d’une faute de son ancien coéquipier à Barcelone.

Il y avait eu une certaine controverse avant le match, le Chili admettant certains de ses joueurs – Vidal a ensuite été nommé comme tel – brisant la bulle mise en place pour empêcher la propagation de COVID-19.

L’Uruguay a pris le dessus au fur et à mesure que le match avançait et s’est avancé à la recherche d’un vainqueur, avec Suarez et Edinson Cavani les deux se rapprochent.

Mais aucune des deux équipes n’a pu marquer de but décisif et le Chili occupe donc la première place du groupe A avec cinq points en trois matchs, un devant l’Argentine, qui affrontera le Paraguay plus tard lundi.

Le Paraguay a trois points en un match, tandis que l’Uruguay en a un et la Bolivie n’a aucun point après deux. Les quatre premiers de chaque groupe de cinq équipes se qualifient pour les quarts de finale.