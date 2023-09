Uruguay contre Namibie : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

Mouton brise les lignes et la Namibie trouve de l’espace sur le flanc gauche alors qu’Izaacs débarque vers Hardwick. Le n°8 glisse le ballon au moment où il est plaqué et Greyling charge pour marquer ! Oh ma parole.

5 minutes: Coetzee a laissé un certain nombre de joueurs au repos lors de la défaite 96-0 contre la France, et cela porte ses fruits dès le début, son équipe semblant plus fraîche. Le mouvement offensif est cependant retardé ici, l’Uruguay forçant le penalty.

il y a 1h 11h00 HAE Préambule

Le chemin vers la finale deviendra plus clair pour de nombreuses équipes dans les prochains jours, mais cette troisième tranche de matches de Coupe du Monde débute par une bataille entre deux équipes sans victoire qui ne jouent que pour la fierté nationale.

Cependant, tous les outsiders ne sont pas égaux : alors que l’Uruguay a rapproché la France et l’Italie (et a encore une chance mathématique d’accéder aux quarts de finale), la Namibie est déjà éliminée après trois défaites de plus en plus punitives contre le trio de niveau 1 de la poule A.

L’effectif d’Allister Coetzee est également affaibli par des blessures et des suspensions, Johan Deysel purgeant une suspension de cinq matches et Johan Retief étant mis à l’écart à cause d’une morsure d’araignée. Pourtant, aujourd’hui représente leur meilleure chance de remporter enfin leur toute première victoire en finale de Coupe du monde.

L’Uruguay n’est que quatre places plus haut au classement mondial, mais il est aujourd’hui grand favori après ses impressionnants efforts lors de la défaite jusqu’à présent. Cette victoire serait leur quatrième dans l’histoire de la finale et devrait consolider leur statut de nation émergente de rugby de niveau 2.

De quoi jouer à Lyon, donc. Le coup d’envoi est à 16h45 BST, 17h45 heure locale.