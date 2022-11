Uruguay 0 – 0 Rép Corée

L’Uruguay et la Corée du Sud se sont battus pour un match nul et vierge lors de leur match d’ouverture du Groupe H à la Coupe du monde 2022.

L’équipe sud-américaine a commencé avec les attaquants de Liverpool passés et présents alors que Darwin Nunez s’alignait aux côtés de Luis Suarez, tandis que Heung-Min Son était suffisamment en forme pour commencer pour la Corée du Sud après sa récente fracture de l’orbite de l’œil, mais aucun d’entre eux n’a pu trouver la percée malgré un rencontre animée au Qatar.

Image:

Heung-Min Son réagit après une occasion manquée lors du match d’ouverture de la Coupe du monde entre la Corée du Sud et l’Uruguay





Cela laisse les chances des deux équipes d’atteindre les 16 derniers, alors que l’Uruguay se prépare à affronter le Portugal ensuite, tandis que la Corée du Sud rencontre le Ghana.

Les grands moments du jeu… 34 minutes: Moon-Hwan Kim trouve Ui-jo Hwang dans l’espace dans la surface, mais il tire au-dessus de la barre transversale.

44 minutes: Diego Godin monte le plus haut sur un corner mais se dirige vers le poteau sud-coréen.

90 minutes: Federico Valverde frappe le poteau avec une conduite féroce à distance pour l’Uruguay.

L’Uruguay a frappé deux fois le poteau mais pas de percée dans le premier match du Groupe H

La Corée du Sud est sortie avec beaucoup d’intention et d’efforts offensifs, mais manquait d’un avantage clinique devant le but. Leur meilleure chance de la première mi-temps est survenue après 34 minutes lorsque Moon-Hwan Kim a trouvé Ui-Jo Hwang dans l’espace dans la surface, mais il ne pouvait tirer que par-dessus la barre transversale.

Image:

Ui-Jo Hwang déplore une occasion manquée





Juste avant la pause, l’Uruguay aurait dû prendre les devants lui-même alors que Diego Godin s’élevait le plus haut sur un corner, mais sa tête a secoué le poteau avant de rebondir clairement.

L’Uruguay s’est rapproché à nouveau vers la fin alors que la conduite féroce de Federico Valverde juste à l’extérieur de la surface a claqué contre l’extérieur de la boiserie, avant que Son ne monte à l’autre bout et ne s’écarte un peu de sa portée.

Montre Premier League: Pellistri a du mal à faire sa marque

Il y avait beaucoup de stars de la Premier League exposées au stade Education City, mais un nom qui a attiré l’attention sur les feuilles d’équipe était celui de Facundo Pellistri.

Agé de 20 ans, l’ailier n’a pas encore fait une apparition senior pour Manchester United, mais a été titularisé et sa huitième sélection par l’entraîneur-chef de l’Uruguay Diego Alonso.

Aligné dans un trio de tête aux côtés de Nunez et Suarez, Pellistri était parfois vif mais a finalement eu du mal à avoir beaucoup d’impact au cours de ses 88 minutes sur le terrain. Pour être juste, il n’était pas vraiment seul là-bas. Il sera intéressant de voir si Alonso reste avec lui pour le prochain match, ou peut-être revient-il à l’expérience d’Edinson Cavani à la place.

Suarez freine l’Uruguay ?

Image:

Luis Suarez en action pour l’Uruguay contre la Corée du Sud





Adam Williams de Sky Sports :

Luis Suarez a déjà semé la peur dans toutes les oppositions et il reste dangereux. Mais sa présence face à la Corée du Sud a contraint son équipe à boxer à une main.

Physiquement, le joueur de 35 ans n’est plus ce qu’il était. L’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone a eu du mal à suivre le rythme des rapides Sud-Coréens. En conséquence, il n’a pas pu entrer dans le match.

Cela a eu un impact sur l’Uruguay de deux manières. Lorsqu’il y avait une chance dans la surface, Suarez n’a pas pu capitaliser alors que les défenseurs se pressaient autour de lui, et lorsque les Sud-Américains n’avaient pas le ballon, leur attaquant n’a pas ou ne pouvait pas appuyer. Cela a effectivement laissé l’Uruguay jouer avec 10 joueurs.

On sent qu’il était sur le terrain pour voler un but dans la surface avec son incroyable instinct, pesé comme un compromis pour ce qu’il ne peut plus apporter.

Le compromis, cependant, est allé plus loin que l’Uruguay étant un homme à terre. Cela signifiait que d’autres n’avaient pas réussi à briller aussi fort qu’ils le pouvaient. Darwin Nunez de Liverpool, depuis son arrivée en Premier League, a terrorisé les défenses, provoquant un carnage alors qu’il traverse le milieu. Cependant, avec Suarez au centre, Nunez n’a pas pu le faire pour son équipe nationale, confiné à l’aile où, même s’il a essayé, il n’a pas pu pénétrer dans les zones où il peut être si dangereux.

La tempête parfaite de rythme, d’énergie et d’excellence en contre-attaque de la Corée du Sud a exagéré la régression de l’un des attaquants les plus prolifiques de la Premier League.

Si les premiers vainqueurs de la Coupe du monde veulent sortir de la phase de groupes, ils devront oublier le passé. Pas 1930, malheureusement, leur n°9.

Statistiques d’après-match

Image:

Le gardien uruguayen Sergio Rochet frappe sans faute sous la pression d’Ui-Jo Hwang





Parmi les équipes qui ont disputé plus de 50 matchs à la Coupe du monde, seule l’Angleterre (16 %) a une part plus élevée de nuls sans but dans le tournoi que l’Uruguay (14 % – 8/57).

L’Uruguay a passé 465 minutes depuis qu’il a encaissé un but pour la dernière fois en phase de groupes de la Coupe du monde, et il s’agit de sa cinquième feuille blanche consécutive – en effet, Wayne Rooney a été le dernier joueur à marquer contre eux lors d’un match de phase de groupes (pour l’Angleterre en juin 2014).

Il n’y a eu qu’un seul tir cadré dans ce match (par l’Uruguay), bien que les deux équipes aient amassé 17 tirs entre elles – depuis 1966 (lorsque ces données sont disponibles), seul le Danemark contre l’Écosse en 1986 a comporté plus de tirs au total (27) avec un seul d’entre eux étant sur la cible.

À l’âge de 36 ans et 281 jours, Diego Godín est devenu le joueur le plus âgé à avoir représenté l’Uruguay dans un match de Coupe du monde. C’était son 15e départ dans la compétition; le plus de n’importe quel joueur de champ pour l’Uruguay à la Coupe du monde.

Que signifie le résultat ?

Cela laisse le groupe H grand ouvert pour les deux équipes alors qu’elles se dirigent vers leurs deuxièmes matches de groupe lundi, l’Uruguay rencontrant le Portugal et la Corée du Sud face au Ghana.