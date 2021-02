Publicité

Ursula von der Leyen a attaqué Boris Johnson au sujet de son approche de la « course à l’espace » en matière de vaccins alors qu’elle fait face à une énorme réaction face à la pagaille de l’UE.

Le président de la Commission européenne s’est plaint que certains pays considéraient la campagne d’inoculation des populations comme une «confrontation» de type guerre froide.

Les commentaires, alors qu’elle s’adressait aux étudiants participant au Warwick Economics Summit en ligne, font suite à d’âpres affrontements entre le bloc et la Grande-Bretagne au sujet des approvisionnements.

Pendant ce temps, le ministre allemand Peter Altmeier a rejeté les comparaisons avec le déploiement plus rapide du Royaume-Uni, affirmant que la gestion de la crise par M. Johnson avait entraîné un taux de mortalité plus élevé et « des souffrances sans fin pour des dizaines de milliers de familles ».

Le Royaume-Uni a franchi une autre étape importante en matière de vaccination hier, avec 12 millions de personnes ayant reçu des coups.

Cependant, on craint aujourd’hui de plus en plus que les souches mutantes de coronavirus pourraient faire dérailler l’énorme poussée – des recherches suggérant que le jab AstraZeneca est moins efficace contre la variante sud-africaine.

Dans d’autres développements de la pandémie aujourd’hui:

Le Royaume-Uni est en passe d’atteindre son objectif de vacciner les 14,5 millions de jours les plus vulnérables avant la date cible du 15 février, avec 450 000 piqûres chaque jour;

Un immunologiste de haut niveau de l’Imperial College de Londres a déclaré que le Royaume-Uni «peut encore gagner» le combat contre Covid car il n’y aura qu’un nombre «fini» de variantes inquiétantes;

Les patrons qui exigent que leur personnel reçoive le vaccin contre le coronavirus pour travailler ne violeraient pas la loi, estiment les ministres, au milieu des craintes que les employés ne soient contraints à la vaccination obligatoire;

Les détails du programme de quarantaine des hôtels du Royaume-Uni seront enfin annoncés «dans les prochains jours», car les scientifiques suggèrent que le GPS pourrait être utilisé pour aider à garantir la conformité des arrivées;

L’Afrique du Sud suspendra le début de ses vaccinations Covid-19 avec le jab d’Oxford au milieu des craintes qu’il ne fonctionne pas aussi bien contre la variante qui a émergé là-bas;

Les ministres britanniques ont clairement indiqué qu’ils envisageaient de prolonger l’année scolaire en Angleterre, craignant que les enfants les plus vulnérables ne soient encore plus en retard.

M. Johnson (photographié la semaine dernière) a pris soin de ne pas se réjouir du déploiement plus rapide du Royaume-Uni que de l’UE

Mme von der Leyen a admis la semaine dernière que le Royaume-Uni avait été en mesure d’agir comme un «hors-bord» par rapport au «pétrolier» de l’UE pour sécuriser les coups.

Et lors du sommet de samedi, elle a déclaré: « Quand j’avais votre âge, le monde était encore divisé en deux blocs.

«Les superpuissances se sont battues pour étendre ou maintenir leur sphère d’influence. Ce monde a disparu depuis longtemps … mais le vieil état d’esprit de confrontation est de retour.

Suite à sa menace humiliante de bloquer les exportations vers le Royaume-Uni après qu’AstraZeneca ait rencontré des problèmes de production en Belgique, elle a déclaré: «Pensez aux vaccins Covid-19.

«Certains pays considèrent la recherche d’un vaccin comme une course entre les puissances mondiales, comme la course à l’espace dans les années 1960».

Elle a ajouté: « Ce n’est pas une compétition entre Européens, Russes, Chinois et Américains – c’est trop sérieux. »

Pendant ce temps, le ministre allemand de l’Economie Peter Altmeier – un allié d’Angela Merkel – a rejeté les critiques selon lesquelles il aurait un taux de vaccination de seulement 3,7%.

«Je ne veux pas comparer avec la Grande-Bretagne», a-t-il déclaré.

«Leur nombre d’infections est bien trop élevé à ce jour. Le taux de mortalité est nettement plus élevé que le nôtre.

«Cela a causé des souffrances sans fin à des dizaines de milliers de familles. Jusqu’à présent, nous avons beaucoup mieux traversé la crise en Allemagne ».