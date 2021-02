Ursula von der Leyen a refusé de s’excuser pour la dispute sur les vaccins contre le coronavirus qui a conduit Bruxelles à menacer une frontière dure sur l’île d’Irlande et a exigé qu’elle ne soit jugée que dans trois ans, à la fin de son mandat.

La présidente de la Commission européenne sous le feu a clairement indiqué qu’elle ne quitterait pas le fiasco et a défendu la lenteur du déploiement de la vaccination de l’UE par rapport à la Grande-Bretagne, insistant sur le fait qu’elle était «plus sûre», dans des interviews dans les journaux visant à étouffer les critiques croissantes à son égard à travers le bloc. .

On a demandé à Mme von der Leyen, dont le temps en tant que ministre allemand de la Défense a été entravée par l’échec, comment les choses avaient si mal tourné une semaine après que sa commission a attaqué AstraZeneca pour ne pas avoir satisfait aux commandes de vaccins.

« Les gens sont très stressés par la pandémie corona en cours. Je comprends parfaitement cette colère et ces émotions », a-t-elle déclaré. «En politique, il y a toujours des hauts et des bas et encore plus en temps de crise, mais ce qui compte, c’est l’évaluation finale.

« Attendons la fin du mandat pour voir les succès et les erreurs et ensuite nous ferons le point », a ajouté Mme von der Leyen, dont le mandat de cinq ans se termine à la fin de 2024.

Mme von der Leyen affrontera des députés européens de partis pro-UE du Parlement européen dans le cadre de réunions à huis clos sur cette affaire ce soir.

Alors que la Grande-Bretagne a utilisé des procédures d’urgence pour accorder l’approbation de mise sur le marché du vaccin AstraZeneca et a signé un contrat avec l’entreprise trois mois avant Bruxelles, l’UE a utilisé un processus plus lent supervisé par l’Agence européenne des médicaments.

«La commission et les États membres ont convenu de ne pas faire de compromis sur les exigences de sécurité et d’efficacité liées à l’autorisation d’un vaccin», a déclaré Mme von der Leyen.

«Nous faisons des erreurs tous les jours. Nous apprenons chaque jour. Cette pandémie corona est comme une montagne russe. Mais je suis convaincu que nous ne pouvons sortir de cette pandémie qu’ensemble.

«Si chaque État membre était entré sur le marché pour lui-même, l’UE n’aurait pas eu cinq des six vaccins efficaces disponibles actuellement.»

La commission a lancé une attaque sans précédent contre Astrazeneca la semaine dernière après que la société pharmaceutique anglo-suédoise a déclaré qu’elle ne pouvait fournir qu’un quart des injections qu’elle visait au premier trimestre de l’année.

Bruxelles a accusé AstraZeneca d’avoir rompu son contrat et, au milieu des soupçons qu’elle avait fourni du stock de vaccins de l’UE au Royaume-Uni, a lancé des plans pour forcer tous les fabricants de vaccins de l’UE à demander l’autorisation avant d’exporter des vaccins hors du bloc.