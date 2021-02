La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a comparé aujourd’hui le nationalisme vaccinal à la course à l’espace de la guerre froide.

Le chef bruxellois sous le feu a déclaré que ce « vieil état d’esprit de confrontation », semblable aux tensions américano-soviétiques, n’aidait pas les efforts mondiaux pour vaincre le coronavirus.

Elle a déclaré aux étudiants de l’Université de Warwick: « Certains pays considèrent la quête d’un vaccin comme une course entre les puissances mondiales, comme la course à l’espace dans les années 1960. »

Ses remarques sont intervenues une semaine après que le bloc ait tenté de mettre en œuvre des contrôles stricts des exportations dans le but d’arrêter les doses d’atteindre le Royaume-Uni, avant de revenir en arrière après un tollé.

Les déploiements de vaccins sur le continent ont été relativement lents et Bruxelles a exigé que les vaccins britanniques soient détournés vers les insuffisances de l’UE.

L’UE s’est même tournée vers Moscou pour obtenir de l’aide et s’appuie sur le régulateur européen pour approuver le jab russe Spoutnik V.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a comparé aujourd’hui le nationalisme vaccinal des pays à la course à l’espace de la guerre froide

S’adressant au Warwick Economics Summit dirigé par des étudiants via un lien vidéo, elle a déclaré: « Quand j’avais votre âge, le monde était toujours divisé en deux blocs.

«Les superpuissances se battaient pour étendre ou maintenir leur sphère d’influence. Eh bien, ce monde est parti depuis longtemps.

Et pourtant, le vieil état d’esprit de confrontation est arrivé. Pensez par exemple aux vaccins Covid-19. Certains pays considèrent la quête d’un vaccin comme une course entre les puissances mondiales, comme la course à l’espace dans les années 1960.

«C’est une illusion. La seule course est contre le virus, et le virus se propage plus rapidement que jamais.

Mme von der Leyen a ajouté: «Il ne s’agit pas d’une compétition entre Européens, Russes, Chinois et Américains; c’est trop grave.

Plus de 11 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus – environ 16% de la population. La moyenne de l’UE est nettement inférieure à 3,5 pour cent.

Bruxelles a ramé avec AstraZeneca pour ne pas avoir fourni au bloc suffisamment de doses de son jab d’Oxford.

La Grande-Bretagne s’est retirée du programme d’achat de vaccins de Bruxelles et a signé un contrat avec la grande entreprise pharmaceutique trois mois avant l’UE – et a ainsi assuré un approvisionnement régulier.

Le chef bruxellois a déclaré que cette « vieille mentalité de confrontation » entravait les efforts mondiaux pour vaincre le coronavirus

En signe de la situation désastreuse. Le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a tenu hier une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

M. Borrell a félicité la Russie pour son vaccin Spoutnik V Covid-19, avant de pousser l’Agence européenne des médicaments indépendante à autoriser le vaccin afin que les citoyens de l’UE puissent l’utiliser.

Mme von der Leyen, qui n’a pris la direction de Bruxelles que l’année dernière, a déjà été critiquée dans les capitales européennes pour le déploiement raté.

Cette semaine, une haute ministre allemande a même cassé la couverture pour qualifier son leadership lors de la campagne de vaccination de « vraiment s *** ».

Étudiant à la London School of Economics dans les années 1970, le suprême bruxellois a déclaré que le Brexit était une « page douloureuse » dans l’histoire du Royaume-Uni avec le bloc.

Mais elle a réservé ses plus gros swipes à la Chine, qui, selon elle, était les «rivaux systémiques» de l’UE.

Mme von der Leyen a déclaré au Warwick Economics Summit: « Notre offre de s’engager sur la scène mondiale ne s’adresse pas uniquement à nos plus anciens amis.

« Comment pourrions-nous aborder les plus grands problèmes de notre temps, du coronavirus au climat, si nous ne nous engageons pas avec la Chine?

«Et permettez-moi d’être très clair, bien que la Chine et l’Union européenne coopèrent pour lutter contre le changement climatique, même si nous sommes en concurrence dans le domaine économique, nous sommes des rivaux systémiques.

«En ce qui concerne la société, les droits individuels et le rôle des gouvernements, l’Europe continuera à dénoncer les violations des droits de l’homme, à pousser au changement. Nous pensons que chaque être humain a droit aux mêmes droits fondamentaux. Le peuple de Hong Kong qui demande la démocratie, les Ouïghours, l’Europe parlera toujours pour eux.