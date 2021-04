Au lieu d’une chaise, von der Leyen a été reléguée dans un canapé de statut inférieur, en face du ministre turc des Affaires étrangères qu’elle surclasse. Une vidéo de la réaction surprise et clairement frustrée de von der Leyen en voyant la disposition des sièges est devenue virale des heures après la réunion.

«Je ne trouve aucune justification à ce que j’ai été traité dans les traités européens. Je dois donc en conclure que c’est arrivé parce que je suis une femme. Serait-ce arrivé si j’avais porté un costume et une cravate? dit von der Leyen. «Sur les photos des réunions précédentes, je n’ai pas vu de pénurie de chaises, mais là encore, je n’ai pas non plus vu de femmes sur ces photos.»

Le président turc a laissé un haut dirigeant de l’UE sans voix le 6 avril lorsqu’il l’a reléguée dans un canapé au lieu d’offrir un siège équivalent à son homologue masculin. (Commission européenne)

Michel surclasse techniquement von der Leyen dans le protocole diplomatique, mais les deux dirigeants reçoivent généralement une facturation égale lors des réunions. Lors de réunions précédentes entre les deux précédents présidents de l’UE, tous deux des hommes, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, les trois dirigeants étaient assis à égalité.

La dénonciation de Von der Leyen était notable au moins en partie parce qu’elle confrontait un cas présumé de sexisme de front, peu de temps après que cela se soit produit.

La chancelière allemande Angela Merkel, peut-être la dirigeante la plus puissante du monde et une alliée de longue date de von der Leyen, a adopté une approche discrète des questions de genre. Et dans une interview accordée à Zeit en 2019, Merkel a déclaré qu’elle avait délibérément refusé de s’attaquer au sexisme qu’elle avait connu au pouvoir.

«C’est une approche fondamentale», a déclaré Merkel. «Je crois qu’en tant que politicien, vous devez être capable de le supporter, que vous ne pouvez faire ce travail que si vous n’êtes pas trop sensible. Vous devez vous concentrer sur les vrais problèmes. Je prends simplement note du reste.

Von der Leyen, en revanche, a déclaré aux législateurs lundi que les femmes parmi elles pourraient reconnaître leurs propres expériences dans la sienne, même si elles avaient toutes atteint certains des endroits les plus puissants de la politique.

«Honorables députés, bon nombre d’entre vous auront vécu des expériences assez similaires dans le passé, en particulier les femmes membres de cette Chambre. Je suis sûr que vous savez exactement ce que je ressentais. Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule, en tant que femme et en tant qu’Européenne », a déclaré von der Leyen.

«Parce qu’il ne s’agit pas de disposition des sièges ou de protocole. Cela va au cœur de qui nous sommes. Cela rejoint les valeurs que défend notre syndicat, et cela montre jusqu’où nous devons encore aller avant que les femmes soient traitées comme des égales, toujours et partout », a-t-elle déclaré.

Von der Leyen s’est abstenue de préciser précisément à qui elle était responsable de l’incident: Michel, Erdogan ou leurs équipes – bien que des responsables familiers avec sa réflexion se soient déclarés frustrés par tous. Les officiels turcs auraient été responsables de la disposition des sièges, mais l’équipe préliminaire de Michel les a examinés et aurait pu s’y opposer.