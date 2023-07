Urs Holzle quitte la direction générale

L’employé n ° 8 de Google, Urs Holzle, quittera la direction après 24 ans à la tête d’équipes techniques, a appris CNBC.

L’infrastructure technique la plus récente pour Google Cloud et relevant directement du PDG Thomas Kurian, Holzle a supervisé une organisation qui comptait plus de 12 000 employés à temps plein.

Lors de la transition, Holzle sera classé comme un « contributeur individuel », ce qui signifie qu’il travaillera de manière indépendante et ne gérera plus d’employés. Dans un e-mail aux employés mardi, Holzle a déclaré qu’il se concentrerait sur un petit nombre de missions techniques à la fois ainsi que sur les conseils. Une partie de cela comprendra l’articulation des processus techniques d’IA, la facilitation des discussions et l’encouragement d’une prise de décision plus rapide, a déclaré sa note.

Son e-mail a poursuivi en disant que c’était l’une des années les plus intéressantes et les plus percutantes depuis longtemps et qu’il voulait faire plus de travail technique.

Cette décision intervient au milieu d’un bouleversement au sein de l’organisation cloud de l’entreprise, selon un e-mail du PDG de Cloud, Thomas Kurian, consulté par CNBC.

Chris Vonderhaar dirigera la chaîne d’approvisionnement et les opérations cloud et partira Amazone Services Web après 13 ans au sein de l’entreprise, où son rôle le plus récent était celui de vice-président d’AWS Data Center Community. Ben Treynor Sloss, vice-président de l’ingénierie chez Google Cloud, commencera à rendre compte directement à Kurian. Kurian a noté quelques autres changements.

La note de Kurian indique que prendre des décisions techniques plus rapidement est plus important que jamais.

Google n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Google fait face à des pressions pour continuer à augmenter les revenus du cloud après que l’unité a annoncé son premier trimestre rentable en avril. L’entreprise fait également face à la concurrence d’Amazon et de Microsoft dans les offres cloud et l’intelligence artificielle.

Lors d’une réorganisation distincte des équipes d’intelligence artificielle et de recherche de Google en avril, Jeff Dean, qui a longtemps dirigé les efforts de Google en matière d’IA, a également été classé comme « contributeur individuel » et a reçu un nouveau titre de « scientifique en chef ».

Cette décision intervient également alors que Google appelle à limiter le travail à distance alors qu’il tente de faire retourner les employés dans des bureaux physiques. Holzle a déclenché une controverse interne en 2021 après avoir annoncé qu’il déménagerait en Nouvelle-Zélande alors que l’entreprise commençait à demander aux employés de revenir au bureau, ce qui a amené les travailleurs à se plaindre que l’entreprise avait un double standard pour les échelons supérieurs.

Lors de récentes réunions à mains nues, davantage de dirigeants d’entreprise ont fait des apparitions physiques.