Urmila Matondkar révèle qu’elle portait le ganjee de Jackie Shroff dans la chanson « Tanha Tanha » de Rangeela | Nouvelles des gens

New Delhi : Nous adorons les petites anecdotes sur les films classiques et quoi de mieux que l’actrice principale qui se déchire elle-même. Urmila Matondkar est devenue célèbre avec Rangeela de Ram Gopal Varma. C’était un succès musical et à la mode.

Récemment, l’actrice était l’invitée du Zee Comedy Show et devinez quoi ? Elle a parlé de faits moins connus de Rangeela dont nous parions que vous n’étiez pas au courant.

Parlant de sa célèbre chanson Tanha Tanha de Rangeela, au Zee Comedy Show, Urmila a déclaré: «Personne ne le sait, mais j’avais porté le ganjee de Jackie Shroff à Rangeela pour la chanson Tanha Tanha et pour être honnête, c’était amusant. La séquence devait être unique et rafraîchissante et on nous a dit de ne pas faire les choses après avoir réfléchi et fait des recherches. Nous voulions être naturels et pendant que nous étions briefés sur les costumes, Jackie étant Jackie, m’a dit de porter son ganjee. J’avais un peu d’appréhension, mais je suis allé de l’avant et j’ai tout laissé entre les mains de Dieu. J’ai évidemment eu beaucoup d’appréciation et d’amour, donc ça s’est bien terminé pour moi.

Rangeela est sorti en 1995 et mettait en vedette Aamir Khan aux côtés d’Urmila et Jackie Shroff. AR Rahman a composé la musique à succès de ce drame romantique.