Urmila Matondkar et son mari, l’homme d’affaires Mohsin Akhtar, ont réagi à certaines rumeurs après que certains utilisateurs de médias sociaux ont commencé à spéculer sur le fait qu’ils étaient devenus parents d’une petite fille.

Les gens ont commencé à spéculer après que Mohsin ait posté sur Instagram que la jeune fille, Aira, était son bébé et celui d’Urmila. Les admirateurs ont laissé des salutations et des questions dans la section des commentaires concernant la naissance d’Aira.

Il a légendé le post, « Wow, petite princesse, ton règne sur le royaume de mon cher cœur a atteint une année complète et ça a été excitant. Joyeux 1er anniversaire ma petite princesse Aira.





Quelques heures plus tard, j’ai édité le message et ajouté : “Ma magnifique nièce Aira.”

S’adressant maintenant au Times of India, Urmila a déclaré: “Aira est ma nièce”. Mohsin a également déclaré: “Aira est la fille de mon frère. J’ai commencé à recevoir des messages, alors j’ai corrigé la légende de mon message.”

Le 3 mars 2016, Urmila et Mohsin ont échangé leurs vœux; ils ont récemment commémoré leur sixième anniversaire de mariage. Partageant leur photo sur Instagram, Urmila avait écrit : “Photo du lendemain de notre mariage il y a 6 ans, lorsque nous avons visité l’endroit, nous avons tous les deux trouvé Harmandir Sahib, temple d’or extrêmement spirituel et émouvant pour demander des bénédictions. (Photo de dhaba local : escale pour kulche- chhole n lassi) Joyeux anniversaire mon amour #marriageanniversary.”

Mohsin avait également partagé un message et écrit : “Aujourd’hui, alors que nous célébrons notre 6e anniversaire de mariage, je veux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour rendre notre mariage heureux. Je vous aime tellement.”

Après avoir joué dans Rangeela en 1995, Urmila a joué dans Judaai (1997), Satya (1998), Kaun et Khoobsurat avant de devenir célèbre (1999). Elle est apparue dans de nombreux autres films, dont Bas Ek Pal (2006), Maine Gandhi Ko Nahin Mara (2005), Pinjar et Bhoot (2003), Jungle (2000), Pyaar Tune Kya Kiya (2001) et Ek Hasina Thi (2004 ). Elle est récemment apparue dans le film Blackmail de 2018.