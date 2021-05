Urmila Matondkar célèbre les 18 ans de « Bhoot », déclare que « était un ÉNORME risque d’assumer ce rôle »

L’actrice Urmila Matondkar a célébré dimanche 30 mai les 18 ans de son film « Bhoot », acclamé par la critique. Réalisé par Ram Gopal Varma, le film d’horreur surnaturel de 2003 tournait autour d’un couple marié qui emménage dans une maison hantée par l’esprit de son ancien locataire.

Prenant sur Instagram, Urmila a partagé une photo d’elle-même du film et a partagé que prendre le rôle était un risque énorme pour elle. Elle a écrit : « 18 ans de ce film !!! C’était un risque ÉNORME d’assumer ce rôle auquel peu d’actrices auraient même pensé. Merci à tous pour votre immense amour et soutien pour celui-ci Maintenant, devinez le film ? PS. Essayez et attrapez-le comme un spécial du dimanche.

« Bhoot » a été un succès au box-office et la femme de 47 ans a été récompensée pour son interprétation d’une femme possédée. En 2012, Ram Gopal Varma a fait une suite du film, intitulée ‘Bhoot Returns’ avec l’acteur Manisha Koirala.

Sur le plan du travail, Urmila a été vue pour la dernière fois en 2008 dans le film ‘EMI’. L’acteur devenu politicien était prêt à jouer dans une série Web, mais le projet a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans une précédente interview, elle a déclaré: «En avril 2020, je devais commencer à travailler sur une fabuleuse série Web, mais ce (verrouillage) s’est produit, puis il a été reporté. Nous ne savions pas ce qui se passait, et cela a été encore plus poussé. À l’heure actuelle, il est bloqué avec un problème d’autorisation avec un certain ministère. J’espère juste qu’il sera effacé.