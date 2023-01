Uriner sur un co-passager à une bagarre en vol : comment voyager en vol comme un humain décent

Avez-vous lu le cas récent de passagers qui se sont mal comportés en vol ? Eh bien, la réponse peut varier car, malheureusement, il n’y a pas un seul cas de ce genre mais plusieurs. Plusieurs cas de dépliants causant des problèmes en vol à leurs co-passagers et à l’équipage de la compagnie aérienne ont récemment été révélés, ce qui donne l’impression qu’il n’y a rien de nouveau mais de “normal”.

Là encore, cela soulève la question suivante : “Est-ce le résultat de leur impatience, de leur intolérance ou simplement de leur insensibilité” qui a conduit à une flambée des cas de querelles aériennes survenues dans un passé récent ?

Après que la montée en flèche des taux de ” rage aérienne ” ait fait la une des journaux en 2021, la Federal Aviation Administration (FAA) a mis en place une ” politique de tolérance zéro ” pour se rendre compte que les passagers ont fermé les yeux sur les avertissements émis publiquement.

On voit des passagers indisciplinés crier à tue-tête, donner des coups de pied dans les sièges, abuser de l’équipage et se livrer à des combats physiques à 30 000 pieds dans les airs. Leur comportement impitoyable a également contraint plusieurs vols à effectuer un atterrissage d’urgence lorsque les choses sont devenues incontrôlables.

À l’époque, voyager en avion n’était-il pas considéré comme un luxe pour beaucoup de ceux qui rêvaient de vivre leur expérience de première main ? Les vols étaient connus pour leur parcours disciplinaire, où le confort était la principale raison pour laquelle les gens le choisissaient comme mode de transport.

Coupons à aujourd’hui, où les passagers peuvent simplement “espérer” avoir un voyage en avion réconfortant parce que, on ne sait jamais quand un voyage de deux heures le ferait ressembler à un voyage de vingt heures (Dieu nous en préserve, même cela peut réellement arriver) en raison de certains passagers se conduisent mal et créent un chahut dans les airs. Pour de vrai, les vols ont été retardés jusqu’à ce que certains passagers turbulents se calment ou descendent de l’avion.

Pour répondre à la première question (posée au début de l’article), voici une liste de « nombreux » incidents honteux qui se sont produits en l’air ces derniers temps.

1. Des passagers se battent au poing sur un vol Thai Smile Airways

Deux passagers dans un vol à destination de Kolkata au départ de Bangkok coups échangés après une dispute sur les ceintures de sécurité est devenue incontrôlable et la vidéo de la bagarre est depuis devenue virale sur Internet. L’altercation verbale s’est rapidement transformée en une vilaine bagarre alors qu’un groupe de passagers est devenu violent et a commencé à frapper un homme avant que le vol ne décolle de Thaïlande. L’incident s’est produit le 26 décembre et a maintenant atteint les autorités car l’aviation indienne prévoit désormais de mettre les passagers sur la liste d’interdiction de vol. Une affaire policière a également été enregistrée avec la bagarre à bord à l’aéroport de Kolkata et une enquête a été ouverte pour la même chose.

2. « Employé, pas votre serviteur » : dispute entre une hôtesse de l’air IndiGo et un passager sur le vol Istanbul-Delhi

Un agent de bord IndiGo a eu un furieux échange aérien avec un passager après avoir fait pleurer un de ses collègues à cause de ses demandes de repas. On pouvait entendre l’hôtesse de l’air dire: «À cause de vous, mon équipage pleure. S’il vous plaît, comprenez qu’il y a des chariots avec des repas comptés.” À cela, le passager qui ne peut être entendu que dans la vidéo, dit “pourquoi criez-vous?”. C’est à ce moment-là que les choses ont commencé à chauffer lorsque l’hôtesse de l’air a répondu: «Parce que vous nous criez dessus. Je suis vraiment désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas parler à l’équipage comme ça. À cause de votre pointage du doigt, mon équipage pleure.”

Le dépliant a alors fait remarquer: “Vous êtes une servante ici”, ce à quoi elle a dit: “Je suis une employée, je ne suis pas votre servante. Vous ne pouvez pas me parler comme ça.” L’incident qui s’est produit le 16 décembre a été pris en considération non seulement par IndiGo mais aussi par Twitter indien qui a soutenu le membre d’équipage de la compagnie aérienne, appelant le passager en question pour “mauvais comportement”.

3. Uriner sur le co-passager

Vol New York-Delhi: Une passagère a allégué qu’un voyageur en classe affaires avait uriné sur elle sur le vol d’Air India le 26 novembre. l’homme était ivre et a continué à exposer ses parties intimes jusqu’à ce que les passagers lui demandent de s’éloigner. L’équipage de la compagnie aérienne l’a aidée avec un nouvel ensemble de vêtements et des pantoufles jetables et elle a été obligée de s’asseoir sur le siège de l’homme après que son siège ait été trempé dans l’urine.

Cependant, l’homme est parti sans faire face à aucune action de la compagnie aérienne qui a obligé la victime, une personne âgée, à écrire une lettre au président du groupe Air India, N Chandrasekaran. Un comité interne a été formé pour examiner l’affaire et ils ont interdit à l’accusé de voyager pendant 30 jours. Le dossier a ensuite été transmis à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) pour suite à donner. Selon Indian Express, la police de Delhi a accusé l’homme d’attentat à la pudeur et d’acte indécent.

Vol Paris-Delhi: Si cela ne suffisait pas, un autre incident de “pipi” est apparu après qu’un passager ait uriné sur la couverture d’une femme le 6 décembre. Le pilote du vol d’Air India a signalé l’affaire au contrôle de la circulation aérienne (ATC) de l’aéroport international Indira Gandhi. Les responsables de l’aéroport ont déclaré que le passager était “sous l’influence de l’alcool et qu’il ne suivait pas les instructions du personnel de cabine et qu’il a ensuite fait pipi sur la couverture d’une passagère à bord”. La victime a refusé de porter plainte contre la police après avoir initialement fait L’accusé a également écrit une lettre d’excuses à la femme.

4. Bagarre de rue sur IndiGo Flight

« Personne ne parle quand je parle. Je te le dis, ne me parle pas comme ça. Vous ne savez pas qui je suis », a déclaré un passager alors qu’il se livrait à une mêlée avec son compagnon de vol sur un vol IndiGo. La vidéo partagée le 14 décembre aurait été prise l’année dernière sur un Vol Delhi-Mumbai qui a capturé les hommes se criant dessus et le faisant ressembler à un marché aux poissons Desi.

Il ne fait aucun doute que les Delhiites connaissent l’expression « Tu janta nahi me kaun hu ». Cela a conduit le clip à alimenter une tempête de mèmes sur Internet alors que les gens ont commencé à l’appeler une version aérienne de «Delhi de tous les jours».

5. Flyer abuse de l’équipage de conduite

Un passager de 32 ans à bord d’un vol IndiGo de Srinagar à Lucknow via Amritsar a été arrêté après s’être mal comporté avec une hôtesse de l’air à l’antenne. Les rapports ont indiqué que le passager n’arrêtait pas de harceler le membre d’équipage en ne suivant pas les règles. Lorsqu’on lui a demandé de porter un masque et de se conformer à la procédure de sécurité, l’homme a commencé à crier et à utiliser des mots injurieux contre l’employé de l’avion. Plus tard, il a été débarqué pour ne pas avoir porté le masque et s’être mal comporté avec une hôtesse de l’air.

Conclusion

Les incidents susmentionnés nous incitent sûrement à rechercher des solutions appropriées (et nos actions) cela pourrait minimiser les chances d’avoir un voyage en avion pas si satisfaisant. La solution est aussi simple que d’énumérer les règles de base de “comment être un bon passager d’avion?”. Voici quelques conseils:

Sois poli: Ne montrez pas une attitude « inutile » envers les co-passagers ou les agents de bord, traitez-les plutôt comme des êtres humains.

Ne montrez pas une attitude « inutile » envers les co-passagers ou les agents de bord, traitez-les plutôt comme des êtres humains. Reconnaître la présence et les efforts de l’équipage : L’équipage de conduite est formé au sourire et à la courtoisie pour faciliter le vol des passagers. S’ils font tant d’efforts pour vous mettre à l’aise, le moins que vous puissiez faire est de les saluer ou de les remercier avec un sourire.

L’équipage de conduite est formé au sourire et à la courtoisie pour faciliter le vol des passagers. S’ils font tant d’efforts pour vous mettre à l’aise, le moins que vous puissiez faire est de les saluer ou de les remercier avec un sourire. Emballez votre propre compartiment supérieur et trouvez votre propre siège : Vous avez été un adulte et l’alimentation à la cuillère peut être trop demander si ce n’est pas nécessaire.

Vous avez été un adulte et l’alimentation à la cuillère peut être trop demander si ce n’est pas nécessaire. Ne laissez pas de déchets sur les comptoirs : Soyez un fervent adepte de Swachh Bharat Abhiyan et aidez l’équipage en nettoyant vos propres déchets.

Soyez un fervent adepte de Swachh Bharat Abhiyan et aidez l’équipage en nettoyant vos propres déchets. N’oubliez pas que vous n’êtes pas chez vous : Enlever vos chaussettes et poser vos pieds sur les murs ou les accoudoirs n’est pas une bonne idée lorsqu’un autre passager a également payé pour un voyage en avion sans effort. Il ne faudrait pas tant d’efforts pour être chez vous et profiter du voyage tout en permettant aux autres de le faire.

PS Maintenir le décorum dans un vol n’est pas sorcier comme les gens le pensent. Nous vous souhaitons un voyage sûr et détendu à venir!

