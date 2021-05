Uri Geller filme le moment terrifiant où il se recroqueville dans la salle de bain avec sa femme alors que des roquettes du Hamas explosent près de leur domicile en Israël

Uri Geller a raconté son « cauchemar » alors que lui et sa femme se recroquevillaient dans une salle de bain pendant que des roquettes pleuvaient près de leur maison en Israël.

Le célèbre magicien de la télévision, qui vit à Old Jaffa, une banlieue de Tel Aviv, a déclaré que lui et sa femme Hannah s’étaient mis à couvert dans une salle de bain en bas alors que les sirènes des raids aériens avertissaient de l’arrivée de roquettes.

🔵 Lisez notre blog en direct Israël-Gaza pour les toutes dernières mises à jour …

9 Uri Geller, 74 ans, vit dans le vieux Jaffa, une banlieue de Tel Aviv Crédits: Getty – Contributeur

9 Le système de défense aérienne israélien Iron Dome intercepte une roquette lancée depuis la bande de Gaza Crédit: AFP

Et dans les séquences vidéo partagées avec The Sun, que Geller a pris sur son téléphone, des explosions peuvent être entendues au milieu des sirènes retentissantes et des flashs éclairant le ciel alors que le système de défense antimissile israélien Iron Dome interceptait les roquettes palestiniennes.

Tel Aviv a été touché mardi soir quelques minutes seulement après que les militants de Gaza, le Hamas et le Jihad islamique, se soient engagés à répondre à une frappe aérienne israélienne sur une tour résidentielle de la bande de Gaza quelques heures plus tôt.

Plus de 130 missiles ont été tirés sur la ville.

La célébrité psychique Geller, 74 ans, a déclaré: «J’ai vu un missile voler directement au-dessus de ma maison, c’est évidemment inquiétant, c’est un cauchemar, de voir cela de vos propres yeux.

«Avant de me mettre à l’abri avec ma femme, j’ai pris une vidéo et vous pouvez entendre les sirènes et voir les roquettes au-dessus de Tel Aviv.

«Nous pensions que cela prendrait trop de temps pour arriver à l’abri anti-aérien près de notre maison, c’est une course de deux minutes, alors nous sommes allés à la salle de bain à l’étage inférieur à la place, en restant loin des fenêtres.

«Nous pouvions entendre des explosions à proximité. J’ai prié Dieu, ma femme aussi. J’ai demandé à Dieu de protéger tout Israël.

9 Des explosions peuvent être entendues dans les images au milieu des sirènes retentissantes et des flashs éclairant le ciel

9 Tel Aviv a été touché mardi soir – plus de 130 missiles ont été tirés sur la ville

9 La communauté internationale a appelé au calme après les jours de troubles à Jérusalem

«Nous nous sommes assis dans la salle de bain et avons mis la télévision dans la chambre pour que nous puissions écouter les commentaires.

« C’est comme une loterie, comme une roulette russe, on ne sait jamais où tomberont ces roquettes. »

Le magicien, qui a vécu en Grande-Bretagne pendant 35 ans avant de rentrer chez lui en Israël il y a cinq ans, a déclaré que la violence dans le pays où il est né le attristait et dit qu’il y a toujours « ceux qui veulent détruire Israël ».

« Je suis contre la guerre et je déteste entendre parler de personnes, en particulier d’enfants, tuées et blessées des deux côtés, donc ce n’est pas une bonne situation », a-t-il déclaré.

La communauté internationale a appelé au calme après les jours de troubles à Jérusalem.

Les militants du Hamas ont tiré des centaines de roquettes vers Jérusalem, Tel Aviv et d’autres régions, tandis qu’Israël a répondu par des frappes aériennes.

Au moins 40 personnes sont mortes dans les pires violences depuis des années.

9 Geller ouvre son propre musée à Tel Aviv appelé Uri Geller Museum

Ces jours-ci, l’ancien concurrent de I’m A Celeb, Geller, qui peut plier des cuillères avec son esprit et a été évincé en tant qu’agent secret du Mossad, ouvre son propre musée à Tel Aviv appelé Uri Geller Museum.

Le musée exposera certains des nombreux objets d’art et cadeaux qu’il a reçus de grandes célébrités au fil des ans.

Geller s’est lié d’amitié avec John Lennon, la princesse Diana et Michael Jackson, entre autres grands noms.

« Il y a des trucs là-dedans d’Elvis et Lennon, de la princesse Diana et chaque cadeau que j’ai a une histoire incroyable », dit-il.

« Le musée présentera une Cadillac ornée de 2 000 cuillères pliées par moi et signées par Lennon, Elvis et le Pape. »

Un mur de fumée gris foncé s’est élevé au-dessus de la ville de Gaza ce matin après qu’Israël ait déclenché des dizaines de frappes aériennes en quelques minutes, ciblant les installations de police et de sécurité, ont déclaré des témoins.

9 Un incendie fait rage au lever du soleil mercredi à Khan Yunish à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur des cibles dans le sud de la bande de Gaza Crédit: AFP

9 Un homme passe devant les décombres de la tour Hanadi à la suite de frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza Crédit: EPA

9 Des sauveteurs palestiniens évacuent une femme âgée d’un bâtiment à la suite de frappes aériennes israéliennes Crédit: AP

Israël a continué de pilonner Gaza avec des frappes aériennes ce matin alors que les roquettes sortaient du territoire, la flambée de violence la plus meurtrière depuis la guerre de 2014 ne montrant aucun signe de fin.

Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU se préparait à une autre réunion d’urgence sur la crise sanglante, l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti que « nous nous dirigeons vers une guerre à grande échelle ».

« Les dirigeants de tous bords doivent assumer la responsabilité de la désescalade », a-t-il déclaré.

Et le Premier ministre Boris Johnson a exhorté Israël et les Palestiniens à «prendre du recul et que les deux parties fassent preuve de retenue».

« Le Royaume-Uni est profondément préoccupé par la violence croissante et les pertes civiles et nous voulons voir une désescalade urgente des tensions », a-t-il déclaré.

Le nombre de morts à Gaza est passé à 35 Palestiniens, dont 12 enfants et trois femmes, selon le ministère de la Santé, et quelque 233 personnes ont été blessées.

Cinq Israéliens d’une même famille, dont trois femmes et un enfant, ont été tués par des roquettes mardi, tandis que des dizaines de personnes ont été blessées.

La violence a éclaté vendredi dernier après des semaines de tensions débordées et des flics israéliens se sont affrontés avec des foules de Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem – le dernier vendredi du mois sacré musulman du Ramadan.