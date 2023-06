« Uri Geller a fait bouger le ballon »: Gary McAllister revient sur l’un des pires jours de sa vie lorsque l’Ecosse a perdu 2-0 à Wembley lors de l’Euro 96

Lorsque Gary McAllister est intervenu à la fin de la seconde période pour tirer un penalty pour l’Écosse lors de l’Euro 96 contre l’Angleterre, le milieu de terrain a eu l’occasion d’égaliser les scores dans le match.

Quelques instants plus tard, c’était l’Angleterre et Paul Gascoigne qui célébraient eux-mêmes le but, cependant, David Seaman ayant sauvé le coup de pied de McAllister avant que le ballon ne se déplace rapidement à l’autre bout, où Gazza a envoyé le ballon au-dessus de la tête de Colin Hendry avant de le lancer dans le but d’Andy Goram.

Bien sûr, le match est devenu tristement célèbre pour l’illusionniste israélien Uri Geller revendiquant le mérite de la victoire 2-0 de l’Angleterre, insistant sur le fait que ses pouvoirs dans l’hélicoptère planant au-dessus de Wembley ce jour-là ont aidé à déplacer le ballon juste avant que McAllister ne frappe son penalty.

McAllister réfléchit à ce match de groupe comme quelque chose qui aurait pu être, arguant que l’Écosse aurait entaillé un vainqueur tardif s’il avait marqué à 12 mètres.

« La première fois que j’ai été capitaine de mon pays, contre la Suisse lors des qualifications pour la Coupe du monde 1994, c’était incroyable », explique McAllister à QuatreQuatreDeux. « Mais même si cela s’est avéré être l’un des pires jours de ma vie, mener l’Écosse à Wembley pour affronter l’Angleterre lors d’un tournoi majeur était incroyable.

« Pendant la pandémie, tous les matchs de cet été-là ont été diffusés à la télévision. Je n’avais jamais regardé le match contre l’Angleterre à cause du penalty que j’avais raté – quand Uri Gellar a fait bouger le ballon !

« C’était il y a si longtemps mais, en le voyant récemment, j’ai réalisé à quel point nous dominions le match. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le résultat aurait été différent si j’avais inscrit le penalty. L’Angleterre a pris l’initiative après David Seaman Si j’avais marqué, je pense que nous aurions probablement gagné ce match.

Cette défaite signifiait que l’Écosse était éliminée de l’Euro 96 à la différence de buts, l’Angleterre hantant à nouveau l’Auld Enemy en concédant un but à la 78e minute aux Pays-Bas lors du dernier match de groupe. Si le score était resté 4-0, l’Ecosse aurait atteint les quarts de finale à la place des Pays-Bas.