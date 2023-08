Uri a été projeté publiquement à Manipur plus de 20 ans après l’interdiction de Bollywood par les insurgés

Le cinéma est revenu mardi dans le Manipur, déchiré par les conflits, après plus de 20 ans, lorsqu’un film de Bollywood sur les frappes chirurgicales contre le Pakistan a été projeté dans un théâtre en plein air de fortune à Churachandpur.

Vicky Kaushal-star « Uri: The Surgical Strike » a été suivie par un grand nombre de personnes à Rengkai (Lamka).

La projection a été organisée par l’Association des étudiants de Hmar (HSA) pour exprimer son opposition à l’interdiction des films en hindi imposée en septembre 2000 par le « Front populaire révolutionnaire », une aile politique de l’Armée populaire de libération proscrite, un groupe terroriste Meitei basé dans la vallée. .

« Cela fait plus de deux décennies qu’un film n’a pas été projeté dans notre ville. Les Meiteis ont interdit les films en hindi pendant très longtemps.

« La décision d’aujourd’hui est de défier les politiques anti-nationales des groupes Meitei et de montrer notre amour pour l’Inde », a déclaré Ginza Vualzong, porte-parole du Forum des chefs tribaux autochtones, dans un bref communiqué.

L’organisation se décrit comme la voix des tribus Kuki.

Avant la projection du film, l’hymne national a été joué au théâtre en plein air, situé à 63 km de la capitale.

Manipur a été témoin d’affrontements ethniques généralisés entre les communautés majoritaires Meitei et tribales Kuki depuis le 3 mai et jusqu’à présent, plus de 160 personnes ont été tuées.

Lundi, la HSA a déclaré que la projection devait montrer « notre défi et notre opposition aux groupes terroristes qui ont soumis les tribaux pendant des décennies ».

« Rejoignez-nous pour prendre l’engagement de poursuivre notre combat pour la liberté et la justice », a-t-il lancé.

La HSA a déclaré que le dernier film hindi qui a été projeté publiquement à Manipur était « Kuch Kuch Hota Hai » en 1998.

Les responsables ont déclaré que moins d’une semaine après l’interdiction en 2000, les rebelles avaient brûlé 6 000 à 8 000 cassettes vidéo et audio et disques compacts en hindi collectés dans les points de vente de l’État.

Bien que le FPR n’ait donné aucune raison à l’interdiction dans l’État du nord-est, les câblo-opérateurs ont déclaré que le groupe militant craignait un impact négatif de Bollywood sur la langue et la culture de l’État.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un communiqué de presse)