Urgence ou pas ? Un singe compose le 911 depuis le zoo du comté de San Luis Obispo en Californie

Un appel au 911 déconnecté d’un zoo samedi soir a envoyé le bureau du shérif du comté de San Luis Obispo en mode panique totale. Les répartiteurs ont essayé de se reconnecter au téléphone portable et ont même essayé d’envoyer des SMS pour confirmer si l’appel avait été composé par erreur. Cependant, lorsque le bureau n’a reçu aucune réponse du numéroteur, le bureau du shérif a commencé à se préparer à la pire situation puisque l’appel a été retracé jusqu’au Zoo to You à Paso Robles à l’aide d’un carnet d’adresses.

Des adjoints ont été dépêchés immédiatement sur les lieux pour enquêter si des animaux sauvages se sont échappés sur le territoire. À leur insu, les députés n’avaient aucune idée de la situation hilarante à laquelle ils s’apprêtaient à assister. À leur arrivée, les flics ont appris que personne parmi les employés n’avait passé l’appel. Lorsque les événements de la journée ont été retracés au cours de l’enquête, tous les indices faisaient allusion au coupable qui était un singe capucin, à savoir Route. Dans une tournure des événements hilarante, Route a récupéré un téléphone portable dans un chariot en or qui est utilisé pour voyager à travers le zoo de 40 acres de large.

Les députés ont été informés que les singes sont de nature extrêmement curieuse, ce qui leur fait saisir tout et n’importe quoi. Dans ce cas, Route a saisi le téléphone portable et a commencé à appuyer sur des boutons aléatoires sur l’appareil. Par coïncidence, les combinaisons se sont avérées être le 911, ce qui a entraîné l’appel déconnecté reçu par le bureau du shérif du comté de San Luis Obispo. La tournure étrange mais surprenante des événements a laissé le département tellement stupéfait qu’il n’a pas pu s’empêcher de partager l’histoire via sa page Facebook officielle.

Le ministère a déclaré: «Nos députés ont vu leur juste part de« affaires de singe »dans le comté. Mais rien de tel. Tout a commencé samedi soir lorsque nous avons reçu un appel au 911 qui s’était déconnecté. Les répartiteurs ont essayé d’appeler et de répondre par SMS, mais ils n’ont reçu aucune réponse. Des députés ont donc été envoyés pour enquêter. L’adresse les a emmenés aux bureaux de Zoo to You près de Paso Robles. Personne là-bas n’avait passé l’appel. Est-ce que quelqu’un essayait de nous faire passer pour l’oncle d’un singe ? Puis ils ont tous réalisé… ça devait être Route le singe capucin.

Tout en expliquant comment le singe a composé l’appel téléphonique, le département a ajouté : « Apparemment, Route avait capté le téléphone portable du zoo… qui se trouvait dans la voiturette de golf du zoo… qui est utilisée pour se déplacer sur le site de 40 acres du zoo. On nous dit que les singes capucins sont très curieux et saisiront tout et n’importe quoi et commenceront à appuyer sur des boutons. Et c’est ce que Route a fait… il se trouve que c’était dans la bonne combinaison de numéros pour nous appeler.

https://www.facebook.com/SLOSheriff/posts/435206395296968

Le bureau du shérif du comté de San Luis Obispo a également publié une série de photos embarrassantes de Route indiquant que l’adorable animal ne peut être blâmé car les singes font ce qu’ils voient. Les photos ont reçu plus de 1,6 mille likes et environ 449 partages sous forme d’interactions sur la plateforme de médias sociaux.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici