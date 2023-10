Un autre responsable du gouvernement russe a déclaré que lui et ses collègues se sentaient confus en regardant les événements de Makhachkala ce week-end.

“Il s’agit d’une urgence nationale. C’est l’échec de tous : les superviseurs de la politique intérieure du Kremlin, les services spéciaux et les autorités locales”, a déclaré un responsable du Kremlin ayant travaillé auparavant dans les services de sécurité et qui a requis l’anonymat pour s’exprimer en toute franchise.

L’incident, qui a vu 20 personnes blessé et au moins 60 détenumarque le deuxième échec politique et sécuritaire choquant dans le sud de la Russie cette année, après la mutinerie des mercenaires de Wagner le 24 juin.

Le Daghestan, région à majorité musulmane et bastion politique du Kremlin dans le Caucase du Nord, a été secoué dimanche soir lorsque des centaines d’hommes ont pris d’assaut le principal aéroport de la région à la recherche de réfugiés israéliens sur un vol en provenance de Tel Aviv.

Les émeutes anti-israéliennes dans la république russe du Daghestan ont révélé l’incapacité du Kremlin à maintenir la stabilité alors qu’il exerce un contrôle total sur le pays, ont déclaré au Moscow Times trois responsables russes, un ancien responsable du Kremlin et des experts indépendants.

Des informations faisant état de manifestations pro-palestiniennes dans le Caucase du Nord – une région aux perspectives économiques médiocres et aux taux de chômage élevés où le sentiment religieux a augmenté ces dernières années – sont apparues dans les médias pendant des semaines depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

“Je peux reconnaître que tout le monde a peur d’être alarmiste et d’avertir le président des problèmes à l’avance”, a-t-il déclaré.

L’échec des autorités à empêcher l’émeute, suivi par l’échec initial à intervenir et à rétablir l’ordre, soulève des questions sur la mesure dans laquelle les services de sécurité russes tiennent Poutine informé, car ils savaient d’avance que la situation dans le Caucase se réchauffait en raison de à la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré le responsable du Kremlin qui travaillait auparavant dans les services de sécurité.

À peine quatre mois plus tard, plus de 1 200 jeunes hommes ont pris d’assaut l’aéroport international de Makhachkala, se précipitant sur le tarmac, arrêtant les bus et vérifiant les passeports des gens à la recherche d’Israéliens et de Juifs.

Quelques jours après que les hommes de Prigozhin ont occupé une ville du sud de la Russie et ont marché sur Moscou, des centaines de femmes et d’enfants dans la ville de Daghestan de Derbent scandé “Poutine” et a pris des selfies avec lui. Les chaînes de télévision d’État ont claironné le grand soutien dont jouit Poutine dans toute la région.

C’est le Daghestan que le Kremlin a choisi pour la première mission de Poutine Voyage de relations publiques après que les services de sécurité russes ont été pris par surprise et n’ont pas réussi à empêcher la mutinerie du chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, contre l’armée.

Cependant, les chercheurs affirment que la loyauté des républiques du Caucase du Nord est avant tout le résultat de la pression et de la manipulation de Moscou.

Lui et le parti au pouvoir, Russie unie, pro-Kremlin, ont historiquement bénéficié d’un avantage électoral écrasant dans le Caucase du Nord, que le Kremlin attribue à sa politique réussie d’amélioration de la qualité de vie locale.

Poutine régulièrement se vante du statut de la Russie en tant que fédération pacifique, multiethnique et multireligieuse, qui, selon lui, est une source de dignité et de force pour le pays.

Par la suite, le Kremlin a alloué des subventions de plusieurs milliards de dollars à la région dans le but d’améliorer le bien-être des habitants et a imposé un contrôle strict sur les régions pour prévenir tout trouble politique ou religieux.

Le Caucase du Nord revêt un grand symbolisme pour Poutine personnellement, les guerres menées par Moscou contre les séparatistes tchétchènes ainsi que sa promesse de vaincre le terrorisme en Tchétchénie, au Daghestan et dans d’autres républiques définissant sa première présidence.

Le président Vladimir Poutine, qui n’a pas commenté l’émeute, devrait convoquer une réunion avec de hauts responsables plus tard lundi pour discuter des événements au Daghestan.

Les responsables russes et le Kremlin n’ont réagi publiquement à la situation que lundi, appel il s’agit d’une tentative des ennemis extérieurs de la Russie de diviser le pays de l’extérieur.

Mais ni le Kremlin, ni la Douma d’État, ni les agences de sécurité n’ont réagi à ces signaux d’agitation.

“La situation s’aggrave chaque semaine depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Tout le monde au Kremlin, au FSB et au ministère de l’Intérieur était au courant. Mais nous ne pouvions pas l’empêcher”, a déclaré le responsable du Kremlin au journal The Moscow Times. .

La première réaction des autorités du Daghestan n’est intervenue que tard dimanche soir, une fois l’émeute dissipée, lorsque le leader régional Sergueï Melikov parlait aux journalistes, semblant peu confiants.

Melikov, qui a lui-même été nommé sur proposition de Poutine, a décrit ce qui s’est passé comme un « coup de poignard dans le dos » des soldats du Daghestan combattant en Ukraine et a accusé Kiev et l’Occident de tenter de déstabiliser la situation dans le Caucase.

«Je suis putain de choqué. Aucun autre mot ne me vient à l’esprit. C’est comme si nous n’avions ni FSB ni ministère de l’Intérieur au Daghestan. Personne n’empêche la foule et n’a pas stoppé cette émeute à la racine », a écrit Magomed, un habitant de Makhachkala, au journal The Moscow Times par messager, interrogé sur son point de vue sur les événements.

Un autre facteur à l’origine des émeutes antisémites pourrait être la rhétorique de Poutine lui-même. De l’avis de la diaspora juive russe, Poutine a exprimé une position pro-palestinienne depuis qu’Israël est entré en guerre contre le groupe militant du Hamas ce mois-ci, a déclaré Alexei Levinson, sociologue du centre d’enquête indépendant Levada Center.

« Dans le passé, un certain favoritisme du [Russian] les autorités envers les Juifs ont été démontrées, et cela était très important pour toute la verticale bureaucratique : cela signifie que les Juifs ne peuvent pas être touchés, Poutine ne l’ordonne pas », Levinson dit dans une interview avec le média indépendant The Insider.

“Aujourd’hui, la position de Poutine consistant à prendre parti dans le conflit israélo-palestinien, sans faire de déclarations antisémites explicites, envoie une sorte de signal.”

Le Kremlin a construit un système russe autour de Poutine : il est l’arbitre ultime et la personne sans laquelle aucune décision n’est prise, et lui-même a été lent à prendre une décision, a déclaré la politologue Tatiana Stanovaya.

« Comme dans le cas de Prigojine, il s’agit d’un refus banal de prendre ses responsabilités. C’est une hésitation en l’absence de compréhension politique sur la manière de réagir dans de tels cas », Stanovaya a écrit sur Telegram, décrivant le comportement des autorités russes et des forces de l’ordre en l’absence d’ordre de Poutine.

Plus généralement, le discours de haine est devenu la nouvelle norme en Russie, comme on l’entend quotidiennement dans les talk-shows pro-Kremlin, a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, au Moscow Times.

« Le pogrom et le marteau constituent la nouvelle combinaison symbolique russe », a déclaré Kolesnikov, faisant référence aux attaques contre les Juifs dans l’Empire russe et dans l’Empire russe. marteau utilisé pour exécuter un transfuge de Wagner, « remplaçant avec succès la faucille et le marteau ».