Urgence levée après la tempête néo-zélandaise moins que redoutée

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La région néo-zélandaise du Northland a levé mercredi une déclaration d’état d’urgence après qu’une tempête nocturne ne se soit pas avérée aussi grave que prévu. Un avertissement de fortes pluies pour Auckland a également été levé, bien que l’état d’urgence soit resté en vigueur. place pour la plus grande ville du pays après des précipitations et des inondations record vendredi, qui ont tué quatre personnes et provoqué des perturbations généralisées. Les météorologues avaient prédit une autre nuit de fortes pluies. Ron Devlin, directeur régional de Fire and Emergency New Zealand, a déclaré aux journalistes que les équipages avaient traité plus de 50 appels liés aux conditions météorologiques mercredi matin à Auckland et dans ses environs. “Mais je tiens à souligner que la pluie n’a pas atteint le point prévu, ce qui est une bonne chose, et nous sommes donc assez à l’aise avec le nombre d’événements auxquels nous participons”, a déclaré Devlin. “C’est comme d’habitude pour les incendies et les urgences.” Northland, situé au nord d’Auckland, avait déclaré l’urgence mardi en prévision d’un déluge, une décision qui donne aux autorités des pouvoirs supplémentaires. il n’est pas nécessaire que la déclaration d’urgence se poursuive », a déclaré Graeme MacDonald, contrôleur de groupe pour la gestion des urgences de la défense civile du Northland. À Auckland, les autorités avaient auparavant fermé les écoles pour la semaine et demandé aux gens de travailler à domicile si possible pendant que le nettoyage se poursuivait. Vendredi, la quantité de pluie qui tomberait généralement pendant un été entier a atteint en une seule journée. À un moment donné ce soir-là, plus de 15 centimètres (6 pouces) de pluie sont tombés en trois heures. autour de la ville ont été jugés trop dangereux pour entrer après les inondations. La résidente Cassie Clark a examiné mardi les dommages causés par les inondations à une maison d’Auckland, affirmant que tout avait été détruit. “Les lits, le linge, les vêtements, les canapés, tout à l’intérieur est ruiné. Les murs réels sont endommagés, tout est mou maintenant, ça ne va pas tenir », a déclaré Clark à Television New Zealand. “Tout ce que cette famille a eu au cours des 10 dernières années lui a été enlevé en une fraction de seconde.”