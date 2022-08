Urgence : les soldats de Kangana Ranaut sont toujours là bien qu’ils soient atteints de CETTE maladie potentiellement mortelle ; dit: ‘Le corps tombe malade, pas l’esprit’

Kangana Ranaut ne se tient pas bien du tout, mais continue à rouler pendant une heure. Le 4 temps Prix ​​national le gagnant a contracté denguetout en continuant à se solidariser sur les plateaux de tournage de son film, Urgenceoù elle joue non seulement le personnage principal d’Indira Gandhi, mais réalise également le film. Kangana Ranautl’équipe de dans sa maison de production, Films de Manikarnika a salué la star pour avoir travaillé malgré la dengue, montrant clairement à quel point le capitaine de leur navire les inspire tous.

Kangana Ranaut travaille sur le plateau d’urgence malgré la dengue

S’adressant à la poignée Instagram officielle de la maison de production, l’équipe d’information sur le divertissement de Manikarnika films a écrit dans son histoire Insta: “Quand vous êtes atteint de la dengue, d’un nombre alarmant de globules blancs et d’une forte fièvre et pourtant vous atterrissez au travail, ce n’est pas la passion c’est de la folie… notre chef @kanganaranaut est une telle source d’inspiration.” Kangana Ranaut a dûment rendu la pareille en partageant l’histoire Instagram sur son propre compte et en répondant : “Merci à l’équipe @manikarnikafilms, le corps tombe malade, pas l’esprit… merci pour les aimables paroles.” Consultez le message ci-dessous :

À propos du film Kangana Ranaut Emergency

Il y a quelque temps, Kangana a partagé un BTS faisant une vidéo de Film d’urgence sur Instagram et écrivez : “Voici la réalisation du premier look de mon film de réalisateur Emergency, le premier look a pris d’assaut la nation grâce à mon incroyable équipe, chaque jour est un rêve devenu réalité. J’ai certaines des meilleures personnes au monde. Go team Urgence.” Jetez un œil ci-dessus … Kangana Ranaut affirme que le film est un drame politique intense qui se déroule pendant la période éponyme de l’urgence en Inde, et non un biopic sur Indira Gandhi. Il est censé relater un chapitre crucial de la vie et de la carrière de ce dernier.