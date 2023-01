Urgence : Kangana Ranaut n'a pas peur de tout perdre alors qu'elle parle d'hypothéquer une propriété pour le film ; dit: 'Je suis venu à Mumbai...'

Kangana Ranaut a récemment révélé avoir hypothéqué tous ses biens pour faire son prochain film Urgence. L’actrice a définitivement pris un risque énorme car elle est devenue productrice et réalisatrice avec le film et si le film ne tourne pas bien en voyant les précédents records au box-office de Kangana Ranaut, elle sera financièrement détruite et reviendra à zéro. Parlant de la même chose lors de la soirée de clôture d’Urgence hier soir, Kangana a été interrogée sur sa peur de perdre et si elle était prête à faire face à la faillite car toutes ses propriétés sont en possession.

Répondant au même Kangana a une fois de plus prouvé pourquoi on l’appelle l’actrice intrépide de Bollywood, Kangana a déclaré qu’elle était venue à Mumbai avec 500 roupies et que cette fois-là, elle a tenu haut et s’est faite et si elle perd tout, elle ose encore se lever et construire un empire pour elle-même. Voilà Kangana pour vous. Kangana fait partie de ces actrices qui n’hésitent jamais à partager ses faiblesses au grand jour et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle est à la fois admirative et inspirante.

Regardez la vidéo de Kangana Ranaut expliquant pourquoi la dernière sortie de Shah Rukh Khan, Pathaan, devrait travailler au box-office

Kangana lors d’un événement a même parlé positivement de Pathaan de Shah Rukh Khan après avoir fait une fouille indirecte dans les films à gros budget et plus encore. Kangana a également été vue en train de faire l’éloge de Pathaan de Shah Rukh Khan et cet éloge de l’actrice n’a pas été bien accueilli par les internautes et elle a été choisie pour son double standard. Kangana Ranaut est souvent vue en train de claquer et de parler contre les Khans et semble maintenant qu’après Salman Khan, elle est prête à réparer ses différences avec Shah Rukh Khan aussi ?