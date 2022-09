Urgence en Floride déclarée avec la tempête tropicale Ian qui devrait se renforcer alors qu’elle se dirige vers la côte américaine | Nouvelles américaines

L’état d’urgence a été déclaré en Floride alors que la tempête tropicale Ian se dirige vers la côte américaine et devrait devenir un ouragan majeur.

Le gouverneur Ron DeSantis a élargi un avertissement précédent samedi pour couvrir l’ensemble de l’État et a exhorté les gens à se préparer à l’atterrissage.

Il active la garde nationale de l’État et libère des fonds d’urgence.

“Cette tempête a le potentiel de se transformer en un ouragan majeur et nous encourageons tous les Floridiens à se préparer”, a déclaré le gouverneur.

“Nous nous coordonnons avec tous les partenaires des gouvernements étatiques et locaux pour suivre les impacts potentiels de cette tempête.”

La tempête qui approche a également reporté une autre tentative prévue mardi pour lancer la mission lunaire Artemis de la NASA depuis le Kennedy Space Center.

Le directeur de la NASA, Jim Free, a tweeté qu’une décision était imminente sur l’opportunité de “faire reculer” la fusée de la rampe de lancement à son bâtiment d’assemblage

Le président Biden a également déclaré l’état d’urgence afin de permettre aux agences fédérales de coordonner les secours et de fournir de l’aide.

La tempête Ian devrait “se renforcer rapidement” dimanche alors qu’elle se dirige vers Cuba avant de toucher la côte de la Floride au milieu de la semaine prochaine, selon le National Hurricane Center.

À 5 heures du matin, heure locale, dimanche, il se trouvait au sud-est de la Jamaïque, avec des vents actuellement de seulement 50 mph.

Photo : Centre national des ouragans



On ne sait pas quelles régions de la Floride seront les plus durement touchées, mais les habitants de Pinellas Park, près de Tampa, faisaient la queue dans un magasin Home Depot lors de son ouverture à 6 heures du matin samedi.

Le Tampa Bay Times a rapporté qu’il avait vendu 600 caisses d’eau en début d’après-midi. Les générateurs d’électricité étaient également épuisés et les gens achetaient du contreplaqué pour couvrir leurs fenêtres.

Le Canada fait également face aux effets d’une tempête tropicale après que Fiona a frappé la côte atlantique du pays samedi.

Une maison près de Port aux Basques après que la tempête tropicale Fiona a frappé le Canada



Des troupes ont été envoyées pour aider après quelques les maisons ont été emportées par le vent et les vagues, les toits arrachés et l’électricité coupée dans plus d’un demi-million de foyers.

Il n’y a eu aucune confirmation de morts ou de blessés.