Urgence en Floride déclarée alors que la tempête tropicale Ian se renforce – Kelowna Capital News

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré samedi l’état d’urgence pour toute la Floride alors que la tempête tropicale Ian prenait de l’ampleur au-dessus des Caraïbes et devait bientôt devenir un ouragan majeur sur une trajectoire vers l’État.

DeSantis avait initialement émis l’ordre d’urgence pour deux douzaines de comtés vendredi. Mais il a étendu l’avertissement à l’ensemble de l’État, exhortant les habitants à se préparer à une tempête qui pourrait frapper de vastes étendues de Floride.

“Cette tempête a le potentiel de se transformer en un ouragan majeur et nous encourageons tous les Floridiens à se préparer”, a déclaré DeSantis dans un communiqué. “Nous nous coordonnons avec tous les partenaires des gouvernements étatiques et locaux pour suivre les impacts potentiels de cette tempête.”

Le président Joe Biden a également déclaré une urgence pour l’État, autorisant le Département de la sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, à coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens. Le président a reporté un voyage prévu le 27 septembre en Floride en raison de la tempête.

Le National Hurricane Center a déclaré que Ian devrait se renforcer avant de se déplacer sur l’ouest de Cuba et vers la côte ouest de la Floride et le Florida Panhandle d’ici le milieu de la semaine prochaine. L’agence a déclaré que les Floridiens devraient avoir des plans d’ouragan en place et a conseillé aux résidents de surveiller les mises à jour de l’évolution de la trajectoire de la tempête.

Le centre a publié un avis mis à jour à 5 heures du matin dimanche, qui indiquait que la tempête tropicale devrait commencer à “se renforcer rapidement plus tard dans la journée” avec le “risque d’impacts importants du vent et des ondes de tempête augmentant pour l’ouest de Cuba”.

Ian devait devenir un ouragan dimanche et un ouragan majeur dès lundi soir. La tempête avait des vents soutenus de 50 mph (85 km/h) dimanche matin alors qu’elle tourbillonnait à environ 345 miles (555 kilomètres) au sud-est de Grand Cayman, dans les îles Caïmans.

Un avertissement d’ouragan est resté en vigueur pour l’île et des veilles d’ouragan ont été émises pour l’ouest de Cuba.

John Cangialosi, spécialiste principal des ouragans au centre basé à Miami, a déclaré qu’il n’était pas encore clair exactement où Ian frappera le plus durement en Floride. Il a déclaré que les habitants de l’État devraient commencer à se préparer à la tempête, notamment en rassemblant des fournitures pour d’éventuelles pannes de courant.

“Trop tôt pour dire s’il s’agira d’un problème du sud-est de la Floride ou du centre de la Floride ou simplement de tout l’État”, a-t-il déclaré. “Donc, à ce stade, le bon message pour ceux qui vivent en Floride est que vous devez regarder les prévisions et vous préparer et vous préparer à l’impact potentiel de ce système tropical.”

À Pinellas Park, près de Tampa, les gens faisaient la queue dans un Home Depot lorsqu’il a ouvert à 6 heures du matin, a rapporté le Tampa Bay Times. La directrice, Wendy Macrini, a déclaré que le magasin avait vendu 600 caisses d’eau en début d’après-midi et qu’il n’y avait plus de générateurs.

Les gens achetaient également du contreplaqué pour recouvrir leurs fenêtres : « Mieux vaut en avoir et ne pas en avoir besoin que d’en avoir besoin et ne pas en avoir », a déclaré Matt Beaver, de Pinellas Park, au Times.

La déclaration du gouverneur libère un financement de protection d’urgence et active les membres de la Garde nationale de Floride, a indiqué son bureau. Son ordonnance souligne qu’il existe un risque d’onde de tempête, d’inondations, de vents dangereux et d’autres conditions météorologiques dans tout l’État.

Ailleurs, le puissant cyclone post-tropical Fiona s’est écrasé tôt samedi en Nouvelle-Écosse dans la région du Canada atlantique. La tempête a emporté des maisons dans la mer, arraché les toits d’autres et coupé l’électricité dans la grande majorité des deux provinces canadiennes, avec plus de 500 000 clients touchés au plus fort de la tempête.

Fiona était passée d’un ouragan à une tempête post-tropicale vendredi soir, mais il y avait toujours des vents de force ouragan et des pluies torrentielles et d’énormes vagues. Il n’y a eu aucune confirmation de morts ou de blessés.

La rédactrice de l’Associated Press, Julie Walker, a contribué à ce rapport depuis New York.

Anthony Izaguirre, Associated Press

