Urgence déclarée suite aux inondations à New York (VIDÉOS) — RT World News

La ville de New York, Long Island et la vallée de l’Hudson ont vu des lignes de train fermées et des autoroutes inondées après un déluge nocturne.

Des pluies soudaines et fortes dans le nord-est des États-Unis ont déclenché vendredi des inondations soudaines dans de vastes zones de la ville de New York, de Long Island et de la vallée de l’Hudson, ce qui a amené la gouverneure Kathy Hochul et le maire de la ville de New York, Eric Adams, à déclarer l’état d’urgence.

Avec jusqu’à cinq pouces de pluie qui auraient frappé le sud de l’État de New York tôt vendredi matin, de nombreuses rues de la ville et plus de la moitié du réseau de métro étaient devenues impraticables aux heures de pointe du matin.

Le chemin de fer MetroNorth qui dessert la vallée de l’Hudson a vu certains tronçons suspendus. Plusieurs autoroutes majeures traversant Long Island, Queens et Brooklyn ont été rendues impraticables par de grandes mares d’eaux de crue stagnantes.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des cascades de pluie se déversant dans les stations de métro et même dans les bus, des quartiers apparemment submergés et des promenades transformées en lacs de voitures flottantes par l’averse.

Hochul et Adams ont tous deux averti les New-Yorkais de rester chez eux en raison du «conditions météorologiques extrêmes« , le gouverneur révélant que l’État avait été »mis à niveau» à 70 % de chances d’inondations soudaines, avec jusqu’à un pouce de pluie susceptible d’atterrir par heure.

Elle a également insisté pour que les conducteurs évitent non seulement les routes inondées, mais également les routes susceptibles de l’être. Sur la chaîne 1010WINS, elle a déclaré : «Si vous conduisez sur une route et que vous commencez à voir des flaques d’eau dans la rue, vous devez immédiatement quitter la route..»

«Si vous êtes à la maison, restez chez vous. Si vous êtes au travail ou à l’école, abritez-vous sur place« , a conseillé le maire Adams, après avoir déclaré sa propre urgence à la suite d’une consultation avec le gouverneur.

La pluie, même forte, n’est pas inhabituelle à New York, même si les dégâts démesurés attribués à plusieurs tempêtes récentes ont inspiré de nombreuses spéculations sur leur cause. Alors que certains ont été prompts à blâmer le seul changement climatique, une étude de l’Université de Rhode Island publiée en mai a affirmé que le poids combiné des plus d’un million de bâtiments de la ville de New York provoquait un affaissement de la ville jusqu’à deux millimètres par an, contribuant ainsi à transformer un climat autrefois sans incident. modèles en événements dévastateurs.

La vallée de l’Hudson a subi un «événement pluvieux millénaire» plus tôt cette année, lorsque huit pouces de pluie sont tombés en seulement trois heures en juillet, emportant les autoroutes et les maisons et causant au moins un décès.

