Urgence déclarée, étudiant disparu dans les inondations en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Les autorités d’Auckland ont déclaré mardi l’état d’urgence alors que des inondations ont de nouveau frappé la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.

Plus au nord, dans la ville de Whangārei, un lycéen a disparu après qu’un groupe scolaire qui explorait des grottes a eu des ennuis lorsque les eaux de crue ont frappé.

Les équipes d’incendie et d’urgence ont déclaré avoir répondu à plus de 200 appels, la plupart à Auckland. Beaucoup concernaient les eaux de crue pénétrant dans les bâtiments, mais elles avaient également répondu aux glissements de terrain, aux chutes d’arbres et aux voitures piégées.