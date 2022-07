Urgence de santé publique COVID prolongée de 3 mois supplémentaires

Par Cara Murez et Robin Foster Journalistes du HealthDay



LUNDI 18 juillet 2022 (HealthDay News) – Alors que la dernière sous-variante d’Omicron alimente l’augmentation du nombre de cas aux États-Unis, l’administration Biden a étendu l’état d’urgence de santé publique du pays jusqu’à la mi-octobre.

Connue sous le nom de BA.5, la sous-variante est considérée comme la plus contagieuse à ce jour, et les responsables des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis disent s’attendre à une augmentation des hospitalisations.

Les données du CDC montrent que près de la moitié de la population du pays vit dans un comté avec un «niveau communautaire élevé de COVID-19», où le système de santé risque d’être surchargé et où le masquage intérieur est recommandé.

“La déclaration d’urgence de santé publique (PHE) continue de nous fournir les outils et les autorités nécessaires pour répondre aux sous-variantes hautement transmissibles du COVID-19 qui circulent actuellement dans le pays”, a déclaré un responsable de l’administration Biden. CNN. “Le PHE offre des capacités et des flexibilités essentielles aux hôpitaux pour mieux soigner les patients, en particulier si nous devions assister à une augmentation significative des hospitalisations dans les semaines à venir.”

La déclaration a également un impact sur les tests et les traitements que les gens peuvent recevoir, qui prendront fin pour certains une fois l’urgence de santé publique déclarée terminée.

Parmi ces services figurent des tests COVID gratuits, des traitements et des vaccins. Les vaccinations continueraient généralement d’être gratuites pour les personnes couvertes par l’assurance-maladie et les assurances privées, selon CNN. Les personnes inscrites aux programmes Medicaid des États bénéficieraient d’une couverture décidée par leur État.

Pendant l’urgence sanitaire, Medicare a offert plus de clémence avec les visites de télésanté, ne les limitant pas à ceux qui vivent dans les zones rurales. Les inscrits peuvent désormais accéder à plus de services de santé sans quitter leur domicile qu’auparavant.

Les fonds de contrepartie fédéraux ont également empêché les résidents de Medicaid d’être involontairement désinscrits pendant l’urgence sanitaire. Jusqu’à 14 millions de personnes pourraient perdre leur couverture Medicaid après la fin de l’urgence, ont prévu Kaiser et l’Urban Institute.

“Sans le PHE en place, nous serions limités dans notre capacité à fournir un accès large et équitable aux traitements vitaux grâce à notre initiative Test-to-Treat, par exemple, qui repose sur la flexibilité pour la télésanté et les opérations”, a déclaré le responsable du HHS. CNN. “Ne pas renouveler le PHE nous laisserait moins d’outils pour réagir et signifierait que plus d’Américains tomberaient gravement malades et se retrouveraient à l’hôpital.”